Сбербанк увидел рост потребительской активности впервые с конца марта

Аналитики указывают, что бизнесу удалось приспособиться к сложившейся ситуации, а покупатели в некоторых регионах стали активно тратить деньги на различные товары и услуги

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Впервые за два месяца после введения карантинных ограничений активность потребителей в Москве и других крупных городах начала стабильно расти. Такие данные приводятся в исследовании аналитического портала Сбербанка Sberindex.

По данным экспертов в четверг 28 мая индекс потребительской активности в столице впервые достиг значения 54 из 100. По методологии это означает, что люди стали оплачивать товары и услуги в привычном режиме, Как полагают авторы исследования, такой показатель является признаком того, что бизнес в Москве постепенно адаптировался к ситуации, а люди стали более активно расходовать деньги в большем спектре категорий товаров и услуг.

При этом в Сбербанке указывают, что в Москве потребительская активность более сдержанна, чем в некоторых других регионах. Объясняется это тем, что в столице были приняты самые жесткие меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Для сравнения в Санкт-Петербурге индекс покупательской активности достиг показателя 62, в Казани 69, в Краснодаре 73, в Твери 80, а в Омске 83.

Есть при этом и регионы, которые восстанавливаются чуть медленнее. Это Кызыл (53), Махачкала (56), Улан-Уде (57) и Якутск (58).

В Сбербанке отметили, что покупатели вынужденно перестроили свои привычки в условиях пандемии. Индекс показывает не столько объем продаж, а количество торговых точек, где осуществляются покупки. Если люди покупают только продукты и лекарства, то индекс снижается. Если же гражане совершают покупки в большом количестве различных торговых точек (такси, кафе, спортзалы, кинотеатры, супермаркеты), то индекс растет.

27 мая министр экономического развития Максим Решетников в ходе правительственного часа в Государственной думе сообщил, что индикатор экономической активности достиг 79% от докризисного уровня на фоне постепенного снятия ограничений в регионах. По состоянию на конец апреля спад экономической активности составлял 33% по сравнению с базовым уровнем.

При этом Решетников отмечал, что значительный объем экономики все еще находится в заморозке, констатировал Решетников. В частности, это непродовольственная розница, общепит и туризм.

Согласно опросу малого и среднего бизнеса, проведенному аппаратом бизнес-омбудсмена Бориса Титова 19 мая, 32% опрошенных частично возобновили свою деятельности, но 35,7% предприятий сообщили, что работа их компании по-прежнему остановлена. Свыше половины малых и средних компаний (53%) охарактеризовали свое положение как «катастрофа» или «кризис».