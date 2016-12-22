Силуанов выступил против повышения НДФЛ

Глава Минфина скептично относится к повышению налоговой нагрузки на граждан. У бюджета есть другие ресурсы для привлечения средств, а отчисления с доходов должны быть добровольными, считает Силуанов

Антон Силуанов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Министр финансов Антон Силуанов высказался против повышения налоговой нагрузки на граждан, выступая в ходе научной конференции ВШЭ, передает корреспондент РБК.

«Я, честно говоря, скептично отношусь к повышению (налоговой. — РБК) нагрузки на граждан. Считаю, что мы имеем и по другим направлениям совершенствования налоговой системы возможности дополнительного привлечения ресурсов в бюджетную систему», — заявил Силуанов.

По мнению главы Минфина, увеличение нагрузки должно быть добровольным и интересным для граждан.

«Я бы лучше сделал это добровольным, например, с точки зрения формирования индивидуального пенсионного капитала. Если это будут дополнительные отчисления граждан в свои пенсионные фонды, накопления по страхованию жизни — это же осуществляется за счет доходов граждан. <...> Чтобы они понимали, что это их ресурс и могли использовать их в отдельных случаях, задействовать эти средства на необходимые цели», — добавил Силуанов.

В свою очередь, вице-премьер Аркадий Дворкович ​не исключил возможности изменения налогового законодательства.

«Никогда не говори «никогда», но я всегда верю в то, что налоговое законодательство должно быть стабильным и предсказуемым. Не значит, что налоги не могут меняться, они во всем мире меняются — это жизнь, это нормально», — сказал вице-премьер. При этом, по словам Дворковича, необходимо, чтобы россияне видели отдачу от налогов, которые они платят, в виде «лучшего качества здравоохранения и образования, дорог и других элементов комфортной жизни».

Ранее Дворкович говорил, что в правительстве обсуждается повышение НДФЛ до 15%. Вице-премьер отмечал, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать президент, но сам он не ожидает от повышения ставки «драматических последствий».

С 2001 года в России действует единая для всех налогоплательщиков плоская шкала НДФЛ со ставкой 13%, однако в последние годы активно обсуждается возможность повышения ее ставок или возвращения к прогрессивной шкале, при использовании которой ставка растет по мере увеличения дохода.