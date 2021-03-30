Зарубежный суд впервые встал на сторону России в споре об активах в Крыму

Французский суд поддержал Россию в споре с украинским Ощадбанком по поводу активов банка в Крыму. Суд Парижа отменил решение международного арбитража о присуждении Ощадбанку компенсации на $1 млрд, сообщил Минюст России

Фото: oschadbank / Facebook

Апелляционный суд Парижа отменил вынесенное в 2018 году арбитражное решение по иску ПАО «Государственный ощадный банк Украины» (Ощадбанк) к Российской Федерации, говорится в сообщении Минюста России, поступившем в РБК.

В 2015 году международный арбитраж, базировавшийся в Париже, присудил Ощадбанку компенсацию в размере более $1 млрд, посчитав, что имущество банка в Крыму было экспроприировано в результате вхождения Крыма в состав России.

Это первое решение зарубежного национального суда в пользу России по многочисленным «крымским» спорам, инициированным украинскими компаниями и физлицами.

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