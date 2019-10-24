Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 63,86 (+0,06) Quote, 12:40
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 71,14 (+0,18) Quote, 12:40
Бывший топ-менеджер «ПИК» купил долю в золотодобывающей Petropavlovsk Бизнес, 22:26 Cosmoscow: эпицентр светской жизни и современного искусства РБК и Audi, 22:22 Ощадбанк заявил об отказе суда остановить взыскание с России $1,3 млрд Финансы, 22:18 В США начали процесс оформления депортации Бутиной в Россию Политика, 22:16 Абызову продлили арест до 25 января Общество, 22:11 Канада назначила нового посла в России Политика, 22:05 НАТО сочло распад ДРСМД поводом для наращивания расходов на оборону Политика, 22:00 Теннисист Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Вене Спорт, 22:00 ЦСКА потерпел третье подряд поражение в Лиге Европы Спорт, 21:59 SANA сообщило о столкновении турецких войск с армией Асада Политика, 21:42 Организаторы сообщили об отказе мэрии согласовать «Русский марш» Политика, 21:41 Лавров и Чавушоглу обсудили реализацию договоренностей по Сирии Политика, 21:34 Почему опасно водить машину в пуховике РБК и Dunlop, 21:30 Трамп объяснил присутствие военных США на нефтяных объектах в Сирии Политика, 21:05
Финансы ,  
0 
Ощадбанк заявил об отказе суда остановить взыскание с России $1,3 млрд
В украинском банке утверждают, что парижский суд счел необоснованными приведенные Россией в ходатайстве аргументы. Международный арбитраж вынес решение в пользу Ощадбанка в споре с Россией на $1,3 млрд в прошлом ноябре

Ощадбанк сообщил, что Парижский апелляционный суд отклонил ходатайство России о приостановке принудительного исполнения решения международного арбитража о компенсации убытков банку из-за утраты его активов в Крыму.

Как сообщается на сайте банка, соответствующее решение принято еще 8 октября. В Ощадбанке утверждают, что апелляционная инстанция отклонила заявление России о приостановке принудительного исполнения решения и назвала приведенные российской стороной аргументы безосновательными и необоснованными.

«Основным аргументом России было то, что принудительное исполнение арбитражного решения в странах, которые в меньшей степени защищают государственный иммунитет, чем Франция, может нанести ей вред», — говорится в сообщении банка.

РБК направил запросы в пресс-службы Минюста и Минфина России.

Финансы
Минюст не признал победу Ощадбанка в иске к России на $1,3 млрд

В ноябре 2018 года Ощадбанк сообщил, что Международный арбитраж в Париже вынес решение в пользу банка в споре с Россией из-за утраты активов в Крыму. Суд обязал Россию компенсировать проценты с суммы в $1,3 млрд, которые будут начисляться на нее с момента вынесения решения и до того, пока исковое требование не будет погашено. Ощадбанк пообещал предпринять все действия для взыскания средств с России.

Ощадбанк подал иск против России в августе 2016 года. Финансовая организация оценила общую стоимость потерянных активов с учетом процентов, которые должны быть начислены к моменту фактической выплаты компенсации, более чем в $1 млрд.

Автор: Юлия Выродова
При участии: Роман Кирьянов
Теги: Ощадбанк, иск, Россия, Крым, активы
Индустрия 4.0: Как найти свое место в мире новых технологий Все материалы
Материалы по теме
Украинский Ощадбанк подал иск к России об активах в Крыму на $1 млрд
Политика
Минюст не признал победу Ощадбанка в иске к России на $1,3 млрд
Финансы
Украинский Ощадбанк заявил о выигрыше иска на $1,3 млрд против России
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter