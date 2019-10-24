Ощадбанк заявил об отказе суда остановить взыскание с России $1,3 млрд

В украинском банке утверждают, что парижский суд счел необоснованными приведенные Россией в ходатайстве аргументы. Международный арбитраж вынес решение в пользу Ощадбанка в споре с Россией на $1,3 млрд в прошлом ноябре

Ощадбанк сообщил, что Парижский апелляционный суд отклонил ходатайство России о приостановке принудительного исполнения решения международного арбитража о компенсации убытков банку из-за утраты его активов в Крыму.

Как сообщается на сайте банка, соответствующее решение принято еще 8 октября. В Ощадбанке утверждают, что апелляционная инстанция отклонила заявление России о приостановке принудительного исполнения решения и назвала приведенные российской стороной аргументы безосновательными и необоснованными.

«Основным аргументом России было то, что принудительное исполнение арбитражного решения в странах, которые в меньшей степени защищают государственный иммунитет, чем Франция, может нанести ей вред», — говорится в сообщении банка.

РБК направил запросы в пресс-службы Минюста и Минфина России.