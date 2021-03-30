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СМИ узнали о поручении правительства о поставках бензина из Белоруссии

Минэнерго проработает вопрос поставок бензина из Белоруссии, узнал «Коммерсантъ». В последние годы импорт топлива из республики резко снизился, но с этого года оно поставляется транзитом в российские порты для перевалки на экспорт
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Фото: Akos Stiller / Bloomberg
Фото: Akos Stiller / Bloomberg

Минэнерго и МИД должны до 15 апреля проработать вопрос о поставках бензина из Белоруссии. Об этом со ссылкой на протокол совещания вице-премьера Александра Новака с руководством нефтяных компаний сообщил «Коммерсантъ».

В Минэнерго сказали изданию, что «ежегодно перед весенними ремонтами НПЗ и периодом роста спроса прорабатывают все возможные каналы получения и распределения автомобильного бензина». В ведомстве добавили, что в условиях, когда цены в России сдерживаются за счет демпфера, поставки автомобильного бензина белорусских НПЗ в Россию экономически неэффективны по сравнению с экспортом за пределы ЕАЭС. При этом, отметили в Минэнерго, баланс производства и потребления топлива в России избыточен, и белорусский продукт не будет необходим.

В секретариате Новака отказались от комментариев изданию.

В ФАС не увидели причин для роста цен на бензин
Экономика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Сейчас стоимость топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже незначительно снижается, однако цены недалеко ушли от исторических максимумов. Так, АИ-92 подешевел 29 марта на 0,81%, до 53,6 тыс. руб. за тонну, АИ-95 — на 0,9%, до 55,9 тыс. руб. за тонну. В Минэнерго ранее заявили, что не видят предпосылок повторения топливного кризиса.

Белорусское топливо исторически поставлялось в западные регионы России, но за последние годы импорт резко снизился, поскольку для белорусских производителей продажа в северо-западную Европу и на Украину более выгодна. Исключением стал 2020 год, когда правительство на фоне пандемии коронавируса запретило импорт нефтепродуктов до 1 октября 2020 года.

Целью эмбарго было препятствовать попаданию в России более дешевого иностранного топлива в то время, когда в ней наблюдалось снижение спроса. Сейчас Россия не импортирует топливо из Белоруссии, однако с этого года оно поставляется транзитом в российские порты для перевалки на экспорт.

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Всего соглашение между странами предусматривает перевалку более 9,8 млн т нефтепродуктов за три года. До этого Минск направлял грузопотоки через литовские порты, однако в августе 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил перенаправить грузы через Россию. Таким образом он ответил на санкции стран Прибалтики, введенные в связи с протестами в Белоруссии.

Замглавы Минэнерго — РБК: «Надо сделать предсказуемую цену на бензин»
Бизнес
Павел Сорокин

По данным Независимого топливного союза (НТС), с 1 декабря 2020 года по 17 марта текущего цены на бензин на бирже выросли более чем на 18,5% (цена на АИ-92 достигла 53,6 тыс. руб. за тонну, а на АИ-95 — 55,3 тыс. руб.). Ситуацию с розничными ценами на бензин власти планировали стабилизировать с помощью механизма демпфера. Однако в НТС заявили, что доказательств эффективного сдерживания волатильности цен с помощью механизма демпфера нет. «Зато в критические для отрасли моменты он, воздействуя на маржинальность НПЗ, приводит к негативным последствиям», — отметили в нем.

Авторы обращения заявили о необходимости отменить демпферный механизм, ввести дополнительные фискальные стимулы для роста производства нефтепродуктов, а также увеличить нормативы обязательных объемов реализации на бирже до 25% от производства по бензинам и 15% по дизелю. Налоговые льготы, как отметили в НТС, можно будет сохранить лишь для тех компаний, которые выполняют норматив.

Если не принять меры, до конца года цены на бензин в России вырастут выше инфляции, а при пессимистичном прогнозе — на 14%, спрогнозировали в НТС. В то же время в ФАС предпосылок для роста цен не увидели, а в Минэнерго отметили, что с 1 мая заработает новый механизм топливного демпфера, формулу которого переработали в сторону увеличения.

Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
бензин Белоруссия топливо
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