СМИ узнали о поручении правительства о поставках бензина из Белоруссии

Минэнерго проработает вопрос поставок бензина из Белоруссии, узнал «Коммерсантъ». В последние годы импорт топлива из республики резко снизился, но с этого года оно поставляется транзитом в российские порты для перевалки на экспорт

Фото: Akos Stiller / Bloomberg

Минэнерго и МИД должны до 15 апреля проработать вопрос о поставках бензина из Белоруссии. Об этом со ссылкой на протокол совещания вице-премьера Александра Новака с руководством нефтяных компаний сообщил «Коммерсантъ».

В Минэнерго сказали изданию, что «ежегодно перед весенними ремонтами НПЗ и периодом роста спроса прорабатывают все возможные каналы получения и распределения автомобильного бензина». В ведомстве добавили, что в условиях, когда цены в России сдерживаются за счет демпфера, поставки автомобильного бензина белорусских НПЗ в Россию экономически неэффективны по сравнению с экспортом за пределы ЕАЭС. При этом, отметили в Минэнерго, баланс производства и потребления топлива в России избыточен, и белорусский продукт не будет необходим.

В секретариате Новака отказались от комментариев изданию.

Сейчас стоимость топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже незначительно снижается, однако цены недалеко ушли от исторических максимумов. Так, АИ-92 подешевел 29 марта на 0,81%, до 53,6 тыс. руб. за тонну, АИ-95 — на 0,9%, до 55,9 тыс. руб. за тонну. В Минэнерго ранее заявили, что не видят предпосылок повторения топливного кризиса.