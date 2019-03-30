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Топ-менеждер «Интер РАО» объяснила «особый путь» электроэнергетики России
В числе особенностей, влияющих на российскую энергетику, — погодные условия и высокие затраты на содержание энергосетей, заявила Александра Панина
Александра Панина (Фото: Александр Николаев / ТАСС)

К 2035 году основой российской электроэнергетики останется тепловая генерация, принимая в расчет «особый путь» России в этой сфере. Об этом на Красноярском экономическом форуме заявила топ-менеджер «Интер РАО», председатель наблюдательного совета «СПЭ» Александра Панина, передает корреспондент РБК.

«Российская энергетика имеет ряд структурных и серьезных особенностей. Первое — у нас более суровые климатические условия. Это означает, что доля централизованного теплоснабжения у нас самая высокая в мире. У нас самые большие запасы газа в мире, при этом большие негазифицированные территории», — сказала Панина.

«Также мы видим сдерживание темпов роста цен на газ для внутренних потребителей. Значительная территория при низкой плотности населения влечет такой фактор, как высокие сетевые затраты на содержание сетей. Нам досталась хорошая структура энергетики, генерации, у нас высокая доля атомной генерации, высокая доля ГЭС-генерации, но тем не менее основа российской энергетики на сегодняшний момент — это тепловая энергетика», — отмечает топ-менеджер.

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В 2035 году энергетическая структура страны существенно не изменится, даже если доля выработки возобновляемых источников энергии (ВИЭ) будет увеличена, считает Панина. «Если в ходе обсуждений программы ДПМ-2 на возобновляемые источники будет разрешено еще дополнительно построить 10 гигаватт, тем не менее доля ВИЭ все равно не составит существенных объемов. Это величина будет достаточно низкой», — подчеркнула Панина.

«Тепловая генерация — это высокоэкономичный способ производства. <...> В последние годы [она] существовала в очень жестких конкурентных условиях. На протяжении последнего десятилетия темпы роста цен на электроэнергию отставали от темпов роста цен на газ. Последние годы темпы роста цен на мощность в конкурентном сегменте отставали от инфляции, это повлекло массовый вывод тепловой генерации из эксплуатации. Темпы вывода достигали 4 гигаватт тепловой генерации», — рассказала топ-менеджер «Интер РАО».

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Топ-менеджер «Интер РАО» стала кандидатом на пост замглавы Минэнерго

Александра Панина может занять пост замминистра энергетики, сейчас ее кандидатура согласовывается в правительстве, сообщали ранее источники РБК. По словам собеседников «Коммерсанта», список вероятных кандидатов возглавляют бывший топ-менеджер «Интер РАО» Ильнар Мирсияпов и директор департамента оперативного контроля и управления в электронике Минэнерго Евгений Грабчак. Однако один из источников РБК сообщил, что кандидатура Мирсияпова не рассматривается в связи с его уходом из компании после шпионского скандала с Кариной Цуркан.

На Красноярском экономическом форуме Панина также сообщила о регулярно растущей задолженности Северного Кавказа за электроэнергию, этот показатель уже достиг 600%. «Если вы посмотрите конкретно Дагестан, то [увидите, что] уровень оплаты всего 40%. Это говорит о нестабильности долгосрочных правил регулирования, снижает конкурентоспособность энергетики среди инвесторов. Если посмотреть на индекс тепловой генерации, то он, конечно же, существенно снижается», — добавила она.

Летом прошлого года «Россети» оценивали долги Северного Кавказа за электроэнергию в 4,8 млрд руб. Премьер-министр Дмитрий Медведев рекомендовал высшим должностным лицам региона погасить долги по электричеству и газу за счет передачи «Россетям» и «Газпрому» энергосетевых активов.
Авторы: Юлия Старостина, Григорий Дубов
Теги: «Интер РАО», электроэнергетика, Минэнерго, замминистра, топ-менеджер ..., электричество
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