Топ-менеждер «Интер РАО» объяснила «особый путь» электроэнергетики России

В числе особенностей, влияющих на российскую энергетику, — погодные условия и высокие затраты на содержание энергосетей, заявила Александра Панина

Александра Панина (Фото: Александр Николаев / ТАСС)

К 2035 году основой российской электроэнергетики останется тепловая генерация, принимая в расчет «особый путь» России в этой сфере. Об этом на Красноярском экономическом форуме заявила топ-менеджер «Интер РАО», председатель наблюдательного совета «СПЭ» Александра Панина, передает корреспондент РБК.

«Российская энергетика имеет ряд структурных и серьезных особенностей. Первое — у нас более суровые климатические условия. Это означает, что доля централизованного теплоснабжения у нас самая высокая в мире. У нас самые большие запасы газа в мире, при этом большие негазифицированные территории», — сказала Панина.

«Также мы видим сдерживание темпов роста цен на газ для внутренних потребителей. Значительная территория при низкой плотности населения влечет такой фактор, как высокие сетевые затраты на содержание сетей. Нам досталась хорошая структура энергетики, генерации, у нас высокая доля атомной генерации, высокая доля ГЭС-генерации, но тем не менее основа российской энергетики на сегодняшний момент — это тепловая энергетика», — отмечает топ-менеджер.

В 2035 году энергетическая структура страны существенно не изменится, даже если доля выработки возобновляемых источников энергии (ВИЭ) будет увеличена, считает Панина. «Если в ходе обсуждений программы ДПМ-2 на возобновляемые источники будет разрешено еще дополнительно построить 10 гигаватт, тем не менее доля ВИЭ все равно не составит существенных объемов. Это величина будет достаточно низкой», — подчеркнула Панина.