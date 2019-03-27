Топ-менеджер «Интер РАО» стала кандидатом на пост замглавы Минэнерго

Бывший куратор энергетики в Минэнерго и по совместительству первый заместитель Алексей Текслер 19 марта был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области. На следующий день Минэнерго сообщило, что распределило обязанности Текслера среди трех других заместителей — Анатолием Яновским, Павлом Сорокиным и Анастасией Бондаренко. Но в сообщении пресс-службы ведомства отмечалось, что это «временное курирование».

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что список возможных кандидатов на пост замминистра возглавляют два человека: директор департамента оперативного контроля и управления в электронике Минэнерго Евгений Грабчак и бывший топ-менеджер «Интер РАО» Ильнар Мирсияпов. Один из источников РБК сказал, что Мирсияпов не рассматривается на этот пост. Он напомнил, что топ-менеджер покинул «Интер РАО» по неизвестным причинам сразу после шпионского скандала с Кариной Цуркан.

Грабчак действительно один из кандидатов, сказали два собеседника РБК. «Скромный, порядочный и большой профессионал, но при этом все же не основной кандидат», — заметил один из них. Грабчак курировал в том числе строительство электростанций в Крыму, за что попал в санкционный список Минфина США. В середине марта 2019 года чиновник стал одним из победителей конкурса «Лидеры России» и тогда рассказал о введенных санкциях президенту Владимиру Путину. Путин назвал это «верным признаком успешной работы в России».

Чем известна Александра Панина

Панина закончила юридический факультет Волгоградского государственного университета, а также Государственную академию инноваций. В 25 лет она пришла работать в РАО «ЕЭС России», а через пять лет стала заместителем члена правления бизнес-единицы № 1 РАО «ЕЭС» (управляла 11 генерирующими компаниями: ОГК и ТГК). В 2008 году Панина стала заместителем гендиректора по энергорынкам ОГК-3. Она всегда занималась оптовым рынком, правилами торговли, вспоминает ее знакомый.

В результате реформы РАО «ЕЭС» ОГК-3 оказалась на балансе «Интер РАО», а Панина в 2011 году стала заместителем гендиректора по маркетингу и сбыту «Интер РАО — Управление электрогенерацией». В этой должности она проработала семь лет, а в 2018 году временно получила должность главы дивизиона «Экспорт» и блока трейдинга, а также вошла в правление «Интер РАО». Летом 2018 года предыдущий руководитель блока, член правления Карина Цуркан была арестована по обвинению в шпионаже в пользу молдавской разведки и сейчас находится в СИЗО. Сама Цуркан все обвинения отрицает.

В энергетике Панина известна как один из лоббистов программы модернизации мощности, так называемой ДПМ-2, которую после нескольких лет обсуждения в январе 2019 года утвердило правительство. В рамках программы энергетики получат гарантии на возврат инвестиций в обновление энергоблоков: окупаться инвестиции будут за счет более высоких платежей за мощность со стороны потребителей электроэнергии. Всего на оптовом энергорынке предполагается модернизировать около 40 ГВт за 1,9 трлн руб.

Опрошенные РБК энергетики называют Панину «умной и очень толковой», а также «хорошим профессионалом». «Понятно, что она лоббирует интересы компании, но старается слушать и что говорят другие участники рынка, учитывать интересы отрасли», — говорит собеседник, близкий к крупной энергокомпании. Единственный недостаток Паниной в должности замминистра — это долгая работа на «Интер РАО», считает другой собеседник РБК. Панина — действительно профессионал в энергетике, но с точки зрения развития отрасли будет лучше, если заместителем министра станет человек, не связанный с конкретной группой интересов, объясняет он.