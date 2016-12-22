«Россети» оценили долги республик Северного Кавказа в 4,8 млрд руб.

Задолженность территориальных сетевых организаций Северного Кавказа за услуги по передаче электроэнергии на 1 июня составляла 4,8 млрд руб. Об этом РБК заявил представитель «Россетей».

«Задолженность территориальных сетевых организаций, не входящих в группу «Россети», за услуги по передаче электроэнергии перед ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Дагестанская сетевая компания» на 1 июня 2018 года составила 4,8 млрд руб., из них 4,5 млрд — просроченная», — сказал представитель компании.

Он отметил, что компания заинтересована в передаче в собственность ее дочерних структур электросетевых активов республик в счет погашения задолженности. По его словам, «дорожные карты» по консолидации сетей были подготовлены и согласованы с главами субъектов СФКО еще в 2014 году. Представитель компании также выразил надежду, что взятые на себя соответствующими регионами обязательства начнут исполняться.

Он также отметил, что говорить о конкретных предприятиях можно будет после проведения независимой оценки текущей стоимости электросетевых активов, а также оформления бесхозяйных сетей в муниципальную собственность.

Глава правительства Дмитрий Медведев рекомендовал высшим должностным лицам регионов, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО), погасить долги по газу и электричеству перед ПАО «Россети» и ПАО «Газпром» за счет передачи им энергосетевых активов. Кроме того, главы входящих в СКФО субъектов должны лично возглавить территориальные межведомственные рабочие группы по ТЭК и обеспечить «100-процентный уровень оплаты (...) текущего потребления энергоресурсов» в округе.