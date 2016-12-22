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Покупка «Магнита» помогла вырасти рынку слияний и поглощений в 2,5 раза
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Покупка «Магнита» помогла вырасти рынку слияний и поглощений в 2,5 раза
Экономика, 16:07
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Покупка «Магнита» помогла вырасти рынку слияний и поглощений в 2,5 раза
Объем сделок по слияниям и поглощениям в России за первый квартал увеличился почти в два с половиной раза, говорится в обзоре Thomson Reuters. Основной вклад в этот рост внесла покупка 29% акций «Магнита» госбанком ВТБ
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Сумма сделок слияний и поглощений (M&A) с участием российских компаний в первом квартале 2018 года выросла на 147%, подсчитали аналитики Thomson Reuters. Рост в основном обеспечила крупнейшая за это время сделка — покупка акций «Магнита» банком ВТБ.

Общая сумма сделок за первые три месяца этого года достигла $7,47 млрд, из них на сделку со вторым крупнейшим ретейлером России пришлось $2,45 млрд. В прошлом году объем M&A составлял $3,03 млрд в первом квартале. Динамика M&A в начале 2018 года оказалась нетипичной для этого периода — последний раз объем таких сделок в первом квартале рос в 2011 году, а затем этот показатель падал на протяжении шести лет. Впрочем, годовые данные оптимистичнее — рынок M&A, в частности, сокращался в 2013–2014 годах, потом на протяжении двух лет рос, хотя затем вновь перешел к снижению в 2017-м.

О покупке 29% акций «Магнита» у его основателя Сергея Галицкого было объявлено в середине февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Спустя месяц сделку закрыли. Ее сумма, как объявили стороны, составила 138 млрд руб. Однако госбанк приобрел «Магнит» с дисконтом, указывали, в частности, аналитики Промсвязьбанка и БКС: ВТБ оценил одну акцию компании в 4,6 тыс. руб., что на 4% меньше цены на закрытии торгов 15 февраля.​ Галицкий объяснил продажу тем, что «инвесторы не совсем так видят будущее, как основатель», сам он остался владельцем 3%, покинул пост гендиректора компании и заявил, что планирует заниматься развитием юношеского футбола. Глава ВТБ Андрей Костин тогда дал понять, что госбанк планирует перепродать «Магнит» в среднесрочной перспективе.

Среди других крупных покупок, обеспечивших такой результат, — сделка Japan Tobacco по приобретению 100% «Донского табака»: JT оценила российскую компанию в 90 млрд руб., или $1,6 млрд (Thomson Reuters в своих расчетах оценивает ее в $1,7 млрд). Еще одна крупнейшая сделка, которую учитывают аналитики, — продажа доли в «Норникеле» за $1,5 млрд. О ней в марте договорились UC Rusal и «Интеррос», «Норникель» планировал продать им 4% своих акций пропорционально их долям. Однако, как писал РБК, эти сделки могут быть расторгнуты, если на заседании Высокого суда Лондона в мае UC Rusal (компания ​считает цену сделки завышенной, а также опасается, что она подорвет баланс интересов акционеров) докажет, что они нарушают акционерное соглашение «Норникеля». «Интеррос» сделку уже закрыл, у UC Rusal есть время до мая.

По данным Thomson Reuters, сумма сделок между российскими компаниями в первом квартале на фоне покупки «Магнита» выросла сразу на 817%, составив $5,35 млрд. Их количество снизилось при этом на 36%, до 161.

Несмотря на рост суммы сделок M&A в целом (с участием и российских, и зарубежных инвесторов), c начала года их число сократилось на 34% по сравнению с первыми тремя месяцами прошлого года, до 219. В частности, приобретение российских активов иностранными компаниями снизилось на 32% по числу сделок и на 15% в стоимостном выражении. Как раньше указывали в Thomson Reuters, основными зарубежными инвесторами в M&A для России являются Франция, Испания и Бермудские острова. Чаще остальных сопровождал сделки по слияниям и поглощениям «ВТБ Капитал» — на его долю пришлось 32,8% рынка.​

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: «Магнит» , Thomson Reuters , M&A , ВТБ
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