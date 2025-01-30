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Война санкций ,  
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FT узнала об обсуждении в ЕС идеи возвращения к закупкам газа у России

FT: в ЕС обсуждают возврат к закупкам газа у России в рамках сделки по Украине
Сюжет
Война санкций
Идея возобновить закупки в прежних объемах заинтересовала чиновников в Германии, Венгрии и ряде других стран, но в Восточной Европе такое стремление не поддерживают. Россия до 2022-го была лидером трубопроводных поставок
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Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Европейские чиновники обсуждают, стоит ли возобновить закупки российского трубопроводного газа в рамках возможного соглашения по Украине, пишет Financial Times со ссылкой на знакомые с обсуждениями источники.

Сторонники этого шага утверждают, что мера приведет к снижению высоких цен на энергоносители в Европе, побудит Москву сесть за стол переговоров и даст России и Украине основание для введения и поддержания режима прекращения огня.

Однако идея возобновления поставок российского газа в Европу, даже на этапе предварительных обсуждений, уже вызвала негативную реакцию среди ближайших союзников Украины в ЕС, отмечает газета. Инициативу одобрили некоторые должностные лица из Германии и Венгрии, а также власти нескольких других стран ЕС. Однако дипломаты и чиновники стран Восточной Европы предложением разгневаны.

«Это безумие. Насколько мы глупы, раз даже задумались об этом как о возможном варианте?» — сказал один из них.

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Германия до начала Россией военной операции на Украине была крупнейшим импортером российского газа. На российские поставки в 2021-м приходилось примерно 40% всего трубопроводного газового импорта ЕС, в 2023-м этот показатель упал до 8%. Главными поставщиками стали Норвегия и США.

В то же время ЕС нарастил закупки российского сжиженного природного газа (СПГ), в 2024-м закупки у Москвы выросли на рекордные 19,3% год к году. В новом году тенденция сохранилась: Kpler выяснила, что за первые 15 дней 2025 года страны ЕС импортировали 837,3 тыс. т российского СПГ по сравнению с 760,1 тыс. т за тот же период годом ранее.

Дискуссии насчет возобновления закупок российского газа вызвали опасения среди некоторых американских экспортеров СПГ, которые стремятся договориться с европейскими компаниями о долгосрочных поставках. Американский бизнес опасается, что перезапуск транзита через Украину сделает их продукцию неконкурентоспособной, пояснили FT два должностных лица.

После прекращения поставок через украинскую территорию с начала 2025 года доля российского трубопроводного газа сократилась до примерно 5% от общего импорта ЕС. Сейчас российский газ поступает в Евросоюз по последнему трубопроводу — линии «Турецкий поток».

В декабре 10 стран Евросоюза, прежде всего Финляндия, Польша и страны Балтии, призвали «запретить импорт российского газа и СПГ как можно скорее», однако запрета на поставки в ближайшем пакете санкций не будет, узнал Politico.

Российская сторона называет западные ограничения неэффективными, а себя — ответственным поставщиком, готовым обеспечивать газом в соответствии с контрактами. «Мы всегда выступали за поставки, всегда выступали за деполитизацию вопросов экономического характера. Мы же не отказывались никогда от поставок в Европу», — сказал в декабре президент Владимир Путин.

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Юлия Волкова Юлия Волкова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
российский газ санкции ЕС Евросоюз
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