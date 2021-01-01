Росстат зафиксировал рост стоимости оливье и селедки под шубой

В 2020 году оливье подорожал на 30 с лишним рублей, а «шуба» — почти на 12 руб. Из ингредиентов, которые добавляют в оба блюда, больше всего в цене прибавили картофель, морковь и яйца

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В этом году стоимость продуктов для приготовления салата оливье увеличилась на 6,14% по сравнению с прошлым годом, селедки под шубой — на 7,4%, следует из отчетов Росстата, поступивших в РБК.

В ведомстве подсчитали, что в среднем по России покупка продуктов, необходимых для приготовления 2,3 кг оливье, обойдется в 386,60 руб., а для приготовления 1,7 кг селедки под шубой — 169,27 руб. В прошлом году, как отмечают в Росстате, ингредиенты для оливье стоили 354,24 руб., для «шубы» — 157,61 руб.

Рост стоимости самых дорогих ингредиентов — вареной колбасы и сельди — составил 1,69 и 1,55% соответственно. «Драйвером для повышения общего индекса салатов в этом году послужил рост цен на свежие и консервированные овощи и куриные яйца», — говорится в сообщении.

Больше всего подорожали картофель (28,74%) и морковь (24,28%). Следом по показателю роста стоимости идут яйца (9,13%), майонез (почти 9%) и репчатый лук (5,42%).