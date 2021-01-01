Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 73,66 (-0,06) Инвестиции, 13:16
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 90,21 (+0,08) Инвестиции, 13:16
Депздрав Москвы отчитался о росте смертности в ноябре в полтора раза Общество, 19:00 Искусство технологий: что умеет современная бытовая техника 18:58 Сбер подключил к своей платформе блокчейн Waves Enterprise Крипто, 18:37 Гинер рассказал об изменениях в тренерском штабе ЦСКА Спорт, 18:23 Собянин пообещал разблокировать социальные карты получившим вакцину Общество, 18:22 В Испании создадут реестр отказавшихся от вакцины против COVID-19 Общество, 18:16 Объем ставок трейдеров против доллара вырос до максимума за девять лет Инвестиции, 18:11 Росстат зафиксировал рост стоимости оливье и селедки под шубой Экономика, 18:09 Mercedes-Benz Sprinter превратили в автодом за $275 тыс. Авто, 18:07 Собянин продлил зимние каникулы для школьников Общество, 18:05 Минус $6 млрд за сутки. Как в 2020-м теряли деньги на криптовалюте Крипто, 17:59 В больнице рассказали о состоянии Алисы Фрейндлих Общество, 17:48 Представитель Алибасова объяснил приезд полиции к музыканту Общество, 17:06 Как Триколор научился запускать новые тарифы за два дня Индустрия 4.0, 17:00 
Итоги 2020 ,  
0 

Росстат зафиксировал рост стоимости оливье и селедки под шубой

В 2020 году оливье подорожал на 30 с лишним рублей, а «шуба» — почти на 12 руб. Из ингредиентов, которые добавляют в оба блюда, больше всего в цене прибавили картофель, морковь и яйца
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В этом году стоимость продуктов для приготовления салата оливье увеличилась на 6,14% по сравнению с прошлым годом, селедки под шубой — на 7,4%, следует из отчетов Росстата, поступивших в РБК.

В ведомстве подсчитали, что в среднем по России покупка продуктов, необходимых для приготовления 2,3 кг оливье, обойдется в 386,60 руб., а для приготовления 1,7 кг селедки под шубой — 169,27 руб. В прошлом году, как отмечают в Росстате, ингредиенты для оливье стоили 354,24 руб., для «шубы» — 157,61 руб.

Рост стоимости самых дорогих ингредиентов — вареной колбасы и сельди — составил 1,69 и 1,55% соответственно. «Драйвером для повышения общего индекса салатов в этом году послужил рост цен на свежие и консервированные овощи и куриные яйца», — говорится в сообщении.

Росстат объяснил перерасчет стоимости оливье
Общество
Фото:Павел Головкин / AP

Больше всего подорожали картофель (28,74%) и морковь (24,28%). Следом по показателю роста стоимости идут яйца (9,13%), майонез (почти 9%) и репчатый лук (5,42%).

Дешевле всего, как и в прошлом году, оливье смогут приготовить жители Белгородской области. Самую дешевую селедку под шубой удастся сделать в Мордовии. При этом самые дорогие салаты для новогоднего стола получаются у жителей Чукотского автономного округа.

В Росстате уточнили, что для расчетов специалисты использовали самые распространенные рецепты обоих салатов. Объем продуктов, который учитывался при подсчетах, подойдет для семейного ужина или компании друзей на четыре-пять человек. Так, для расчета стоимости оливье ведомство взяло следующие ингредиенты: колбаса вареная — 400 гр., огурцы маринованные — 400 гр., зеленый горошек — 380 гр., яйца куриные — 4 шт., майонез — 200 гр., картофель — 400 гр., лук репчатый — 100 гр., морковь — 200 гр. Для селедки под шубой: сельдь соленая — 350 гр., яйца куриные — 2 шт., майонез — 300 гр., картофель — 400 гр., лук репчатый — 100 гр., свекла столовая — 300 гр., морковь — 200 гр.

Читайте на РБК Pro
Джеффри Лайкер — РБК Pro: «Хорошие лидеры создают кризисы» Правило Парето в профессии: как быть успешным без лишних усилий От 18 и старше: как строить карьеру в разные периоды жизни Почему новому главе SAP придется переизобретать компанию

«Селедка под шубой» обошла оливье в рейтинге новогодних блюд
Общество

На прошлой неделе председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в новогоднем эфире с Сергеем Шнуровым на телеканале RTVI сообщила, что стоимость ингредиентов для салата оливье за год выросла на 6,8%. Глава ЦБ отметила, что назвала цифры, рассчитанные Росстатом по методике «индекса оливье».

В беседе со Шнуровым, во время которой они готовили оливье по классическому советскому рецепту, Набиуллина рассказала, что оливье — ее любимое новогоднее блюдо. Также она отметила, что любит, когда на новогоднем столе есть селедка под шубой, которая получается у нее не всегда хорошо, а также запеченное мясо или курица.

Автор
Михаил Юшков
Росстат индекс оливье
Материалы по теме
Росстат подсчитал стоимость продуктов для оливье
Общество
Производители и Росстат разошлись в оценке стоимости оливье
Экономика
Зампред ЦБ объяснил волатильность цен на продукты для борща и оливье
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter