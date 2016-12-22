«Селедка под шубой» обошла оливье в рейтинге новогодних блюд

Самым популярным новогодним блюдом среди россиян стала «Селедка под шубой». Об этом свидетельствует исследование запросов за 29–31 декабря прошлых лет, проведенное «Яндексом».

Второе и третье места также заняли салаты — оливье и «Цезарь».

Также в десятку вошли салат «Мимоза», холодец, крабовый салат, салат с кальмарами, тарталетки (учитывались варианты с икрой, салатом и грибами), салат с курицей и ананасами и салат «Гранатовый браслет». Следующие пять мест также заняли холодные закуски и салаты. Ни одно горячее блюдо в топ-15 не вошло.

Аналитики отметили, что популярность одних и тех же блюд в разных регионах различается. Так, на Дальнем Востоке особо популярна «Селедка под шубой», а москвичи и петербуржцы спрашивали про салат «Мимоза» в 1,5 раза чаще остальных жителей России.

В случае с салатом оливье чаще всего ищут не просто рецепт, а «настоящий» или «оригинальный». Судя по динамике запросов, самым популярным является вариант с колбасой.

20 декабря первый зампред Банка России Сергей Швецов объяснил волатильность продуктов, входящих в народный «индекс оливье», отсутствием «трех урожаев как в Китае», нехваткой хранилищ и сокращением импорта.