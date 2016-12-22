Росстат объяснил перерасчет стоимости оливье

Статистическое ведомство разъяснило расхождение в подсчете стоимости любимого новогоднего блюда: в 2017 году оно непонятным образом подешевело, что вызвало вопросы. Все дело в огурцах, пояснили в Росстате

Фото: Павел Головкин / AP

Служба подсчитала стоимость традиционных новогодних салатов в российских регионах. Средняя стоимость салата в России в 2018 году составила 313 руб.

При этом данные о стоимости салата в прошлом году ранее разошлись: в прошлом году Росстат заявлял, что она составляла 312,68 руб. Однако в декабре 2018 года в публикации клуба деловой журналистики при Росстате указывалось, что в прошлом году стоимость салата составила 297,58 руб.

Росстат изменил оценку стоимости салата оливье по итогам прошлого года из-за уменьшения количества консервированных огурцов в рецепте с 0,5 до 0,4 кг.​ Об этом говорится в ответе федерального органа на запрос РБК.

«Это повлекло необходимость пересчета данных о стоимости салата в 2017 году с учетом новых норм расхода продуктов для обеспечения сопоставимости расчетов», — отмечается в сообщении ведомства.

Для нынешнего подсчета использовался рецепт, в который входит 500 г картофеля, 400 г консервированных огурцов, 380 г консервированного горошка, 300 г вареной колбасы, 200 г моркови, 200 г майонеза, 100 г репчатого лука и четыре яйца.

Как пояснили в Росстате, расчет стоимости салата оливье ведется на основе цен ноября отчетного и предыдущего годов как по всей стране, так и по субъектам отдельно. Состав и норму расхода продуктов специалисты определяют условно, поскольку эта информация не является официальной.

В начале недели Национальный союз производителей плодов и овощей подсчитал стоимость оливье и пришел к выводу, что в этом году он будет на рубль дешевле, чем в прошлом: 268,46 против 269,56 руб. (такие цены актуальны для Центрального федерального округа). По данным союза, в салате на 10 руб. понизилась совокупная стоимость овощей, что связано с увеличением объема предложения из-за строительства теплиц.