Медведев потребовал завершить дискуссию по закону о защите инвестиций

Обсуждение законопроекта затянулось, заявил глава правительства, поручив вынести документ на заседание кабмина уже 10 октября

Дмитрий Медведев (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Глава правительства Дмитрий Медведев на совещании со своими заместителями заявил о необходимости завершить затянувшиеся споры по поводу законопроекта о защите и поощрении капитальных вложений и инвестиционной деятельности.

«Споров много. Наверное, это естественно, поскольку все хотят внести свою лепту... Но дискуссию пора завершать, выходить на окончательное решение», — заявил премьер-министр (цитата по «РИА Новости»).

Медведев отметил, что понимает сложность формулирования подхода, который позволил бы определить «на продолжительное будущее» общие правила защиты интересов инвесторов и при этом учесть специфику отдельных отраслей, однако полагает, что обсуждение этого важного и востребованного бизнесом законопроекта затянулось.

«В четверг [10 октября] законопроект должен быть внесен на заседание правительства», — резюмировал премьер-министр.

О скором завершении разработки законопроекта о защите и поощрении капитальных вложений Медведев заявил 12 сентября, выступая на пленарном заседании форума «Российская экономика: возможности для опережающего развития».