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Медведев потребовал завершить дискуссию по закону о защите инвестиций
Обсуждение законопроекта затянулось, заявил глава правительства, поручив вынести документ на заседание кабмина уже 10 октября
Дмитрий Медведев (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Глава правительства Дмитрий Медведев на совещании со своими заместителями заявил о необходимости завершить затянувшиеся споры по поводу законопроекта о защите и поощрении капитальных вложений и инвестиционной деятельности.

«Споров много. Наверное, это естественно, поскольку все хотят внести свою лепту... Но дискуссию пора завершать, выходить на окончательное решение», — заявил премьер-министр (цитата по «РИА Новости»).

Медведев отметил, что понимает сложность формулирования подхода, который позволил бы определить «на продолжительное будущее» общие правила защиты интересов инвесторов и при этом учесть специфику отдельных отраслей, однако полагает, что обсуждение этого важного и востребованного бизнесом законопроекта затянулось.

«В четверг [10 октября] законопроект должен быть внесен на заседание правительства», — резюмировал премьер-министр.

О скором завершении разработки законопроекта о защите и поощрении капитальных вложений Медведев заявил 12 сентября, выступая на пленарном заседании форума «Российская экономика: возможности для опережающего развития».

«Мы его многократно обсуждали. Даже у меня три или четыре совещания на эту тему прошло. Конечно, обсуждали с представителями деловых кругов, и в этом законе предлагаются довольно важные решения. Рассчитываю, что документ будет в ближайшее время окончательно подготовлен, согласован и мы его уже внесем в Государственную думу», — сказал тогда Медведев, отметив, что новый закон позволит аккумулировать инвестиции на сумму около 20 трлн руб.

В конце сентября стало известно, что вице-премьер Дмитрий Козак, ранее критиковавший представленный Минфином еще в 2018 году документ за избирательный подход при предоставлении господдержки и механизм индивидуальных соглашений с бизнесом, подготовил свою версию законопроекта. Представитель Козака позднее рассказал, что новый документ является «инвестиционным кодексом», направленным на гарантии стабильности условий ведения предпринимательской деятельности на основе частных инвестиций.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Медведев
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