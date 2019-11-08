Поскольку государство не может улучшить деловой климат в целом, ему остается только предлагать бизнесу компенсации в виде разного рода особых инвестиционных режимов

Чиновники иногда проявляют удивительную оперативность. 29 октября премьер Дмитрий Медведев поручил министерствам обеспечить принятие федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации» и его вступление в силу в весьма жесткие сроки — до 16 декабря 2019 года, и уже через три дня законопроект был внесен в Госдуму. В правительстве справедливо считают инвестиции в основной капитал слабым местом российской экономики: в последние годы они либо падали, либо демонстрировали совсем уж незначительный рост, устойчиво отставая на несколько триллионов рублей от целевого норматива и старых и новых «майских указов» в 25% ВВП.

Спор об условиях

Очевидно, что национальные проекты — главная надежда на возобновление экономического роста — не способны обеспечить нужный уровень капиталовложений только за счет бюджета, поэтому ставится задача поднять и частные инвестиции, причем в два-три раза больше государственных. Кавалерийским наскоком (вспомним «список Белоусова») принудить частника к инвестициям не удалась, возобладало понимание, что проще заставить верблюда поперек его воли пить, чем бизнес — инвестировать. Теперь авторы законопроекта надеются с его помощью реализовать «отложенный инвестиционный спрос». Однако наличие самого отложенного спроса вызывает серьезные сомнения: не реализованный вовремя инвестиционный проект, как правило, быстро умирает, а накопленные российскими компаниями средства — лишь одна из предпосылок спроса на инвестиции.

Вот и выходит на новый круг рутинная перебранка:

— Деньги у вас есть, почему не инвестируете? — спрашивает государство.