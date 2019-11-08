— Условия не созданы! — отвечает бизнес.
— Как это не созданы? А скачок России чуть ли не на сто позиций вверх в рейтинге Doing Business? А региональный инвестиционный стандарт? А низкая инфляция? А стабильность бюджетной системы? Что еще нужно?
— Что нужно? — И бизнес начинает монотонно перечислять проблемы: карательная судебно-правоохранительная система, избыточный контроль и вмешательство государства во все и вся, монополизм, коррупция и кумовство, санкции и контрсанкции, беспринципность и непредсказуемость экономической политики…
Поскольку со всем этим государство то ли не хочет, то ли не может справиться, ему остается только предлагать бизнесу компенсации в виде разного рода льгот. Именно про это внесенный в Думу законопроект. Если продраться через всевозможные несуразицы типа «планирование изменений рыночной стоимости акций» и тавтологии вроде «вложение инвестиций», то суть, по большому счету, сводится к следующему:
- Во-первых, есть общий инвестиционный режим, «для всех», где, в частности, предусматривается трехлетняя отсрочка вступления в силу нормативных актов, ухудшающих условия инвестиционной деятельности. Вроде бы звучит весомо? Но ничто не мешает государству, как и ранее, принимать подобные акты под соусом тех или иных «стратегических» соображений; в любом случае, сложно себе представить, что суд в конфликтной ситуации будет всегда принимать сторону бизнеса, особенно если государство, как прописано в законе, обязано выплатить компенсацию за нанесенный ущерб. В условиях подобной правовой неопределенности нормативному акту, ухудшающему инвестиционную среду, не обязательно даже вступать в силу — как мы знаем, достаточно одной неумной законодательной инициативы, чтобы обрушить перспективы многомиллиардных инвестиционных проектов.
- Во-вторых, существует «проектный» инвестиционный режим для больших и важных строек, при котором инвесторы могут претендовать на самые разнообразные льготы от государства. В отличие от общего, проектный режим устанавливается в индивидуальном порядке и закрепляется специальными соглашениями между инвестором и государственными органами, которые берут на себя определенные обязательства. Несмотря на все декларации того же самого закона о равном доступе к господдержке, в пояснительной записке недвусмысленно констатируется, что до трех четвертей новых инвестиционных проектов обеспечивается крупным бизнесом. Немудрено, что чиновники собираются договариваться именно с ним.
Сказанное вовсе не означает, что новый базовый закон про инвестиционную деятельность бесполезен: помимо декларации неухудшения бизнес-условий, которая при определенных условиях может и сработать, в нем, в частности, впервые прописываются формы оказания господдержки, которые ранее были просто невозможны, например, формирование государством инфраструктурного контура частных инвестиционных проектов. Проблема в том, что законопроект носит по большей части рамочный характер, конкретные условия для бизнеса будут во многом определяться в других законах, например, в бюджетном законодательстве. В проекте, например, прямо запрещается давать инвестиционные льготы сырьевикам, в том числе нефтедобывающей промышленности. Однако мы видим, что эта отрасль год от года замыкает на себя все больше бюджетных ресурсов и по уровню оказываемой ей поддержки является безусловным чемпионом страны.
Но самое плохое, пожалуй, в другом. Главный фронт максимизации прибыли теперь окончательно и бесповоротно переносится с начинки самих инвестиционных проектов на взаимоотношения с государством. В конкуренции будет выигрывать не тот, кто предложит лучший результат с наименьшими издержками, а тот, кто лучше умеет танцевать ритуальные танцы перед госорганами. Сложно предъявлять за это какие-либо претензии рациональным предпринимателям, поскольку на единицу вложенных усилий так можно сэкономить гораздо больше. Можно лишь порадоваться за и так крепнущую год от года индустрию GR, которой придется обеспечивать получение льгот для инвесторов.
Что поделать — только такая инвестиционная модель возможна в нынешних условиях.
Об авторах
Олег Буклемишев
директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ
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