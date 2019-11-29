Минфин оставит без бюджетных денег новую железную дорогу Петербург-Москва

Кабмин не исключает возможности финансово помочь РЖД со строительством скоростной магистрали в Казань. Однако строить ВСМ между Москвой и Петербургом РЖД должны будут на свои средства

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Заместитель министра финансов Андрей Иванов заявил, что его ведомство не намерено выделять бюджетные средства на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Об этом он заявил РБК в кулуарах форума «Инфраструктурные инициативы бизнеса».

Вместе с тем он отметил, что у правительства пока нет решения по тому, стоит ли финансировать участок высокоскоростной железной дороги до Казани. «В большой федеральной команде есть решение по трассе Москва — Санкт Петербург, и эта трасса, по нашим оценкам, не требует привлечения дополнительных бюджетных финансов. На шестилетку именно по этой трассе есть решения, других (по железной дороге до Казани. — РБК) пока нет. Достаточно средств, учтенных в долгосрочной программе развития РЖД», — сказал он.

РБК направил запрос в пресс-службу РЖД.

Изначально РЖД предлагали реализовать два отдельных проекта высокоскоростных магистралей — от Санкт-Петербурга до Москвы и от Москвы до Казани. В июне на ПМЭФ помощник президента Андрей Белоусов заявлял, что правительство намерено выбрать один из этих вариантов. «Я думаю, что будет или/или, потому что оба проекта дорогостоящие. Думаю, что решение будет в этом году», — говорил Белоусов, отмечая, что строительство магистрали в Казань вызывает сомнения с точки зрения пассажиропотока.

Позднее было принято решение объединить оба проекта в магистраль Санкт-Петербург — Нижний Новгород. РЖД предложили включить единую магистраль в федеральный проект «Высокоскоростное железнодорожное сообщение». Ее совокупную стоимость в РЖД оценили в 2,3 трлн руб. Из них на строительство участка Петербург — Москва протяженностью 659 км должно пойти 1,59 трлн руб. и 30,6 млрд — на его проектирование. Еще 530 млрд руб. будет стоить участок Москва — Нижний Новгород, протяженность которого составит 421 км. РЖД просили предоставить им на этот проект 600 млрд руб. из федерального бюджета, 1,695 трлн руб. должны были составить внебюджетные инвестиции.