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Минфин оставит без бюджетных денег новую железную дорогу Петербург-Москва
Кабмин не исключает возможности финансово помочь РЖД со строительством скоростной магистрали в Казань. Однако строить ВСМ между Москвой и Петербургом РЖД должны будут на свои средства
Фото: Артур Новосильцев / ТАСС

Заместитель министра финансов Андрей Иванов заявил, что его ведомство не намерено выделять бюджетные средства на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Об этом он заявил РБК в кулуарах форума «Инфраструктурные инициативы бизнеса».

Вместе с тем он отметил, что у правительства пока нет решения по тому, стоит ли финансировать участок высокоскоростной железной дороги до Казани. «В большой федеральной команде есть решение по трассе Москва — Санкт Петербург, и эта трасса, по нашим оценкам, не требует привлечения дополнительных бюджетных финансов. На шестилетку именно по этой трассе есть решения, других (по железной дороге до Казани. — РБК) пока нет. Достаточно средств, учтенных в долгосрочной программе развития РЖД», — сказал он.

РБК направил запрос в пресс-службу РЖД.

Изначально РЖД предлагали реализовать два отдельных проекта высокоскоростных магистралей — от Санкт-Петербурга до Москвы и от Москвы до Казани. В июне на ПМЭФ помощник президента Андрей Белоусов заявлял, что правительство намерено выбрать один из этих вариантов. «Я думаю, что будет или/или, потому что оба проекта дорогостоящие. Думаю, что решение будет в этом году», — говорил Белоусов, отмечая, что строительство магистрали в Казань вызывает сомнения с точки зрения пассажиропотока.

Позднее было принято решение объединить оба проекта в магистраль Санкт-Петербург — Нижний Новгород. РЖД предложили включить единую магистраль в федеральный проект «Высокоскоростное железнодорожное сообщение». Ее совокупную стоимость в РЖД оценили в 2,3 трлн руб. Из них на строительство участка Петербург — Москва протяженностью 659 км должно пойти 1,59 трлн руб. и 30,6 млрд — на его проектирование. Еще 530 млрд руб. будет стоить участок Москва — Нижний Новгород, протяженность которого составит 421 км. РЖД просили предоставить им на этот проект 600 млрд руб. из федерального бюджета, 1,695 трлн руб. должны были составить внебюджетные инвестиции.

По данным «Коммерсанта», из 600 млрд руб. господдержки 400 млрд руб. должны быть предоставлены в виде капитального гранта (по 200 млрд руб. на участки Санкт-Петербург — Москва и Москва — Нижний Новгород) и еще 200 млрд руб. в виде займа из Фонда национального благосостояния (ФНБ) по ставке «инфляция плюс 1%».

Бизнес
Орешкин поддержал  высокоскоростной мегапроект РЖД за ₽2,3 трлн

Строительство скоростной магистрали Петербург — Москва — Нижний Новгород за 2,3 трлн руб. поддержал министр экономического развития Максим Орешкин. Он сообщал, что в правительстве просчитывается модель финансирования проекта. Сколько средств правительство готово выделить на строительство проекта РЖД из бюджета, он не уточнял.

Авторы: Мария Кокорева, Георгий Тадтаев
Теги: Минфин, бюджет, ВСМ, высокоскоростные поезда, РЖД
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