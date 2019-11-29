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Экономика ,  
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Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн
Замглавы ведомства Андрей Иванов сообщил, что российских миллиардеров и владельцев крупных компаний страны опросили при подготовке законопроекта о защите капиталовложений. Минфин рассчитывает собрать 30 трлн руб. до 2024 года
Андрей Иванов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Об этом сообщил замглавы Минфина Андрей Иванов, передают «Известия».

По его словам, ведомство опросило российских миллиардеров и владельцев крупнейших компаний страны при подготовке законопроекта. «Мы начали активно работать с бизнесом — спросили перспективно, если такой инструмент появится, сколько вы готовы дать <…> Получили проектов на 70 трлн руб.», — сообщил Иванов.

Министр уточнил газете, что ведомство рассчитывает привлечь из этой суммы около 30 трлн руб. до 2024 года.

Инициатором разработки документа о защите инвестиций выступил помощник президента Андрей Белоусов. В прошлом году он предложил Владимиру Путину направить более 500 млрд руб. сверхдоходов крупного бизнеса на реализацию нацпроектов.

Минфин стал разрабатывать законопроект с августа 2018 года. Основной задачей документа вице-премьер, глава министерства Антон Силуанов назвал гарантию неизменности ключевых параметров законодательства, которые влияют на инвестиции и новое капиталовложение.

Бизнес
Правительство определилось с вариантом законопроекта о защите инвестиций

Еще один вариант законопроекта подготовил курирующий промышленность вице-премьер Дмитрий Козак. Основной акцент в документе сделан на публичности при предоставлении поддержки. Пороговое значение инвестиций для заключения инвестсоглашения Козак предложил установить на уровне 15 млрд руб. (в версии министерства — 10 млрд), а сроки реализации — до десяти лет (Минфин — 20 лет).

Как сообщили РБК в аппарате правительства и Минфине, на заседании кабмина 10 октября правительство решило, что основой для будущего инвесткодекса все-таки станет проект министерства. При этом источник РБК не исключил, что в итоговый вариант законопроекта может быть включена часть положений из документа, подготовленного Козаком.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Минфин, миллиардеры
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