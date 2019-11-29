Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн

Замглавы ведомства Андрей Иванов сообщил, что российских миллиардеров и владельцев крупных компаний страны опросили при подготовке законопроекта о защите капиталовложений. Минфин рассчитывает собрать 30 трлн руб. до 2024 года

Андрей Иванов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Об этом сообщил замглавы Минфина Андрей Иванов, передают «Известия».

По его словам, ведомство опросило российских миллиардеров и владельцев крупнейших компаний страны при подготовке законопроекта. «Мы начали активно работать с бизнесом — спросили перспективно, если такой инструмент появится, сколько вы готовы дать <…> Получили проектов на 70 трлн руб.», — сообщил Иванов.

Министр уточнил газете, что ведомство рассчитывает привлечь из этой суммы около 30 трлн руб. до 2024 года.

Инициатором разработки документа о защите инвестиций выступил помощник президента Андрей Белоусов. В прошлом году он предложил Владимиру Путину направить более 500 млрд руб. сверхдоходов крупного бизнеса на реализацию нацпроектов.

Минфин стал разрабатывать законопроект с августа 2018 года. Основной задачей документа вице-премьер, глава министерства Антон Силуанов назвал гарантию неизменности ключевых параметров законодательства, которые влияют на инвестиции и новое капиталовложение.