Законопроект о защите инвестиций будут обсуждать еще две недели

Законопроект о защите инвестиций, версии которого подготовили Минфин и вице-премьер Дмитрий Козак, будет обсуждаться еще две недели, сказал глава Минфина Антон Силуанов. Бизнесу гарантируют стабильность законодательства

Антон Силуанов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), который давно ждет крупный бизнес, будет доработан в течение двух недель и внесен в Госдуму. Об этом после заседания правительства 10 октября заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент РБК. По его словам, правительство одобрило основные подходы к этому законопроекту и рассчитывает, что Госдума примет документ в осеннюю сессию, чтобы он вступил в силу с 2020 года.

«Основная задача законопроекта — мы гарантируем стабильность и неизменность ключевых параметров законодательства, которые влияют на инвестиции и новое капиталовложение. Сегодня нужно стимулировать дополнительными мерами в первую очередь наши отечественные инвестиции», — отметил Силуанов. В документе предлагается прописать все нормы, которые влияют непосредственно на окупаемость проектов, обеспечить неприменение ухудшающих норм в течение трех лет после введения таких норм.

Минфин и вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий промышленность, подготовили две версии документа. Минфин представил свою версию еще в августе 2018 года, но Козак раскритиковал ее. В частности, вице-премьера не устроили избирательный подход при предоставлении господдержки и механизм индивидуальных соглашений с бизнесом (заключение соглашений в рамках индивидуального проектного режима). «Козак последовательно отстаивает идею непротиворечивого и прозрачного инвестрежима, поэтому по итогам многочисленных обсуждений законопроекта о СЗПК настаивает на существенных изменениях его основных положений», — заявил ранее РБК его представитель.

8 октября председатель правительства Дмитрий Медведев на совещании со своими заместителями заявил о необходимости завершить затянувшиеся споры по поводу этого законопроекта. «Споров много. Наверное, это естественно, поскольку все хотят внести свою лепту... Но дискуссию пора завершать, выходить на окончательное решение», — заявил он. Премьер отметил, что понимает сложности при формулировании подхода, который позволил бы определить «на продолжительное будущее» общие правила защиты интересов инвесторов и учесть специфику отдельных отраслей, однако вынужден констатировать, что обсуждение этого законопроекта затянулось.