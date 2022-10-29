Глава МАГАТЭ заявил о первенстве России в экспорте ядерных реакторов

Первенство на мировых коммерческих рынках ядерных реакторов перешло от Соединенных Штатов к России. Об этом на конференции Фонда Карнеги заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Считаю, что это вызов для Америки. Она традиционно была лидером. Она утратила это лидерство», — сказал Гросси, комментируя вопрос о коммерческих технологиях ядерной энергетики. По его словам, в настоящее время «главный поставщик [коммерческих ядерных технологий на мировые рынки] — российский».

При этом Гросси отметил попытки США восстановить лидерство. По его словам, американская ядерная промышленность необходима как внутри страны, так и за ее пределами. Особенно ввиду текущего энергетического кризиса.

Однако «Росатом» и Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) используют отличные от американских конкурентов модели финансирования, отметил Гросси. «Разумеется, они используют другую модель финансирования, что позволяет им двигаться с большей гибкостью, в том числе на международных рынках. Так что это вызов для американских компаний за рубежом», — подчеркнул глава агентства.

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