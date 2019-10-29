ФНС предложила способ в разы увеличить число фирм на онлайн-контроле

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 63,83 (-0,04) Quote, 13:27
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 70,78 (-0,06) Quote, 13:27
Суд решил взыскать с Павла Грудинина более 1 млрд руб. Общество, 14:41 Военные Украины и ЛНР запустили сигнальные ракеты в Донбассе Политика, 14:40 Глава ФНС заявил о недостоверности рейтинга Doing Business Экономика, 14:39 Как устроены современные кухонные плиты и духовки РБК и Electrolux, 14:36 В США пользу обществу от лесопарков оценили в $18,3 млрд в год Партнерский материал, 14:36 Ласицкене и Сидорова раздадут атлетам подаренные федерацией бокса ₽10 млн Спорт, 14:31 МИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным Политика, 14:30 Греческий инвестор объяснил выступление на международном форуме в ДНР Бизнес, 14:27 Владимир Михайлов разработал программу повышения уровня жизни в России Пресс-релиз, 14:26 Из-за отсрочки Brexit в Британии переплавят сотни тысяч монет Политика, 14:23 Зеленский за рулем Toyota проверил отремонтированную трассу в Мариуполь Политика, 14:14 ФНС предложила способ в разы увеличить число фирм на онлайн-контроле Экономика, 14:14 СК завел дело против сотрудников полиции Ступино Общество, 14:07 Mail.Ru Group приветствовала планы Сбербанка купить в ней долю Бизнес, 14:07
Экономика ,  
0 
ФНС предложила способ в разы увеличить число фирм на онлайн-контроле
ФНС рассчитывает увеличить число компаний, которые смогут использовать новую форму контроля — налоговый мониторинг. В случае изменения критериев оценки бизнеса таким форматом отчетности смогут воспользоваться до 4 тыс. компаний
Фото: Стоян Васев / ТАСС

Федеральная налоговая служба упростит критерии для подключения компаний к новому режиму налогового контроля — налоговому мониторингу. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в Минфин. Об этом сообщила замначальника управления камерального контроля ФНС Марина Крашенинникова на налоговом форуме в Торгово-промышленной палате, передал корреспондент РБК.

Сейчас для перехода на налоговый мониторинг необходима «достаточно тяжелая длительная подготовка и очень большое число документов», отметила Крашенинникова.

Сейчас присоединиться к налоговому мониторингу могут крупные компании с оборотом от 3 млрд руб., активами на 3 млрд руб. и не менее 300 млн руб. уплаченных налогов за предыдущий год. Таких компаний в России — 1905, максимально готовы к переходу на новую систему, по данным ФНС, 36% из них (687).

Законопроектом предусматривается, что присоединиться могут компании с оборотом не менее 2 млрд руб., доходом — от 2 млрд руб., а суммой уплаченных налогов за предыдущий год — 200 млн руб. Кроме того, ФНС предлагает расширить перечень налогов для расчета за счет НДФЛ и страховых взносов.

После ослабления критериев круг потенциальных участников налогового мониторинга расширится до 3879 компаний.

Что такое налоговый мониторинг

Налоговый мониторинг, как новый формат налогового контроля, действует с 2016 года и позволяет крупным компаниям избавиться от лишней отчетности. Бизнес добровольно открывает налоговым органам доступ к данным о своей финансово-хозяйственной деятельности, а те взамен не проводят выездные и камеральные проверки. В числе других преимуществ возможность спрашивать мотивированное мнение ФНС по сделкам и быстро согласовывать подходы к налогообложению. Если инспекторы заметят налоговые риски, а компания их устранит, ее не штрафуют (кроме случаев уголовных нарушений).

В рамках законопроекта ФНС также предлагает:

  • отменить критерии для консолидированных групп налогоплательщиков (КГН). Сейчас действует 16 КГН, 413 участников;
  • отменить повторные проверки на соответствие критериям при продлении налогового мониторинга.

Сейчас участники налогового мониторинга должны каждые три года подтверждать право на такую форму контроля. Но для ФНС нецелесообразно переключать налогоплательщика на другую форму контроля, если он перестал соответствовать критериям, отметила Крашенинникова.

  • Отменить камеральные налоговые проверки для участников налогового мониторинга, которые возмещают НДС и акцизы из бюджета. Сохранение проверок в случае возмещения налогов останавливало часть компаний от вступления в новый режим. В частности, поэтому от налогового мониторинга пока отказалась Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК).

Экономика
Четыре госкомпании не перейдут на онлайн-контроль со стороны налоговиков

  • Предусмотреть порядок возмещения НДС и акцизов для участников налогового мониторинга аналогично заявительному порядку без поручительства и банковских гарантий.
  • Установить требования к информационным системам компаний — сейчас ФНС приходится вручную проверять каждое техзадание на разработку систем.
  • Перевести все документы в машиночитаемый формат для автоматического анализа и исключить проверки вручную.
  • Ускорить составление налоговыми органами мотивированных мнений и отменить возможность продлевать срок. Сейчас по запросу налогоплательщика оно составляется в течение месяца с возможностью продления еще на месяц.

Законопроект уже внесен в Минфин. Предполагается, что в ноябре он будет направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти и будет рассмотрен Госдумой в весеннюю сессию.

Как отчитываются сейчас

Сейчас доступ ФНС к своим системам предоставили около 80 компаний. С 2020 года участниками налогового мониторинга станут 95 компаний, которые приносят 30% доходов федерального бюджета.

В феврале 2019 года в ответ на предложение ФНС премьер-министр Дмитрий Медведев поручил расширить практику применения налогового мониторинга. Глава ФНС Михаил Мишустин отмечал, что ведомство совместно с госкомпаниями готовит план перехода на новый формат до 2024 года.

Однако, как выяснил ранее РБК, четыре крупные госкомпании — «Роснефтегаз», «Зарубежнефть», «Системный оператор Единой энергосистемы» (СО ЕЭС) и ГТЛК — пока сочли нецелесообразным подключаться к новому режиму.

Министр экономического развития Максим Орешкин, отвечая на вопросы читателей РБК на прошлой неделе, отметил, что налоговая служба стала проводить гораздо меньше проверок, чем 5–10 лет назад. При этом он не исключил, что в отдельных регионах бывают «перегибы».

Автор: Ольга Агеева
Теги: ФНС, законопроект, проверки
Материалы по теме
Четыре госкомпании не перейдут на онлайн-контроль со стороны налоговиков
Экономика
ФНС заявила о ликвидации большинства прописанных в хрущевке фирм
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter