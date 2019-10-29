ФНС предложила способ в разы увеличить число фирм на онлайн-контроле

ФНС рассчитывает увеличить число компаний, которые смогут использовать новую форму контроля — налоговый мониторинг. В случае изменения критериев оценки бизнеса таким форматом отчетности смогут воспользоваться до 4 тыс. компаний

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Федеральная налоговая служба упростит критерии для подключения компаний к новому режиму налогового контроля — налоговому мониторингу. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в Минфин. Об этом сообщила замначальника управления камерального контроля ФНС Марина Крашенинникова на налоговом форуме в Торгово-промышленной палате, передал корреспондент РБК.

Сейчас для перехода на налоговый мониторинг необходима «достаточно тяжелая длительная подготовка и очень большое число документов», отметила Крашенинникова.

Сейчас присоединиться к налоговому мониторингу могут крупные компании с оборотом от 3 млрд руб., активами на 3 млрд руб. и не менее 300 млн руб. уплаченных налогов за предыдущий год. Таких компаний в России — 1905, максимально готовы к переходу на новую систему, по данным ФНС, 36% из них (687).

Законопроектом предусматривается, что присоединиться могут компании с оборотом не менее 2 млрд руб., доходом — от 2 млрд руб., а суммой уплаченных налогов за предыдущий год — 200 млн руб. Кроме того, ФНС предлагает расширить перечень налогов для расчета за счет НДФЛ и страховых взносов.

После ослабления критериев круг потенциальных участников налогового мониторинга расширится до 3879 компаний.