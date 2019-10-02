Четыре госкомпании не перейдут на онлайн-контроль со стороны налоговиков

Несколько госкомпаний, в том числе «Роснефтегаз» и «Зарубежнефть», не планируют открывать налоговикам онлайн-доступ к своим данным. Возможность перехода на этот формат взаимодействия с ФНС поручал проработать глава правительства

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Ряд государственных компаний не планируют переходить на новый формат взаимодействия с Федеральной налоговой службой (ФНС) — налоговый мониторинг, предусматривающий обмен учетными данными в режиме реального времени. Как следует из экспертного заключения аппарата правительства на проект директив советам директоров (есть у РБК), речь идет о «Роснефтегазе», «Зарубежнефти», Системном операторе Единой энергосистемы (СО ЕЭС) и Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Три компании ТЭК действительно не рассматривают планы по переходу на налоговый мониторинг, подтвердила РБК пресс-служба Минэнерго. В ГТЛК сообщили РБК, что компания пока не может воспользоваться преимуществами этого формата.

Налоговый мониторинг как новый формат налогового контроля действует с 2016 года и позволяет крупным компаниям избавиться от лишней отчетности. Бизнес добровольно открывает налоговым органам доступ к учетным данным, а те взамен не проводят выездные и камеральные проверки. В числе других преимуществ — возможность спрашивать мнение ФНС по сделкам и быстро согласовывать подходы к налогообложению. Если инспекторы заметят налоговые риски, а компания их устранит, ее не штрафуют (кроме случаев уголовных нарушений).

Сейчас присоединиться к налоговому мониторингу могут компании с оборотом от 3 млрд руб., активами на 3 млрд руб. и не менее 300 млн руб. уплаченных налогов за предыдущий год. Таких компаний в России 1905, максимально готовы к переходу 36% (687), отмечает ФНС. В феврале 2019 года в ответ на предложение ФНС премьер-министр Дмитрий Медведев поручил расширить практику применения налогового мониторинга. Глава ФНС Михаил Мишустин отмечал, что ведомство совместно с госкомпаниями готовит план перехода на новый формат до 2024 года.

Риски перехода

Большинство госкомпаний топливно-энергетического комплекса уже участвуют в налоговом мониторинге или планируют перейти в ближайшее время, отмечается в документе аппарата правительства, но таких планов нет у «Роснефтегаза», «Зарубежнефти» и Системного оператора ЕЭС.