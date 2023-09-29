Госдолг России вырос почти на 10%

Госдолг России за первое полугодие 2023-го вырос до 25,1 трлн руб. на 9,8%, или на 2,3 трлн руб. из заложенных в бюджете 2,5 трлн, говорится в докладе Счетной палаты. Уровень госдолга при этом снизился до 16,7% ВВП

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

За первое полугодие 2023-го государственный долг России вырос на 9,8% (на 2,3 трлн) до 25,1 трлн руб., сообщают «Известия» со ссылкой на доклад Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь—июнь.

Издание отмечает, что, согласно действующему закону о бюджете, Минфин прогнозирует рост госдолга до 25,4 трлн по итогам текущего года. В целом уровень госдолга поднялся до 16,7% от ВВП.

Объем внутренних заимствований за полгода вырос на 1,4 трлн руб. (+7,4%) и достиг 20,2 трлн — это 97,4% верхнего предела, заложенного на этот год (20,7 трлн). При этом его доля в общей структуре долга снизилась с 82,3 до 80,5%, отмечается в докладе. Размер внутренней задолженности в ценных бумагах на июль увеличился с начала года на 1,4 трлн руб. и составил 19,5 трлн руб.

Внешний долг России в иностранной валюте с начала года уменьшился на $1,2 млрд (–2,1%) и составил $56,2 млрд — 84,4% верхнего предела ($66,6 млрд). В основном это произошло за счет снижения объема заимствований по государственным гарантиям в долларах на $1,1 млрд (–5,6%) — до $18,5 млрд.

В то же время внешний долг в рублях вырос на 856,1 млрд (+21,2%) и к июлю составил 4,9 трлн. В Счетной палате это связывают с увеличением курса иностранных валют по отношению к российской.

Расходы на обслуживание госдолга за январь–июнь составили 718,1 млрд рублей — это 47,3% от утвержденных законом 1,5 трлн руб., пишет газета. Из них на внутренние заимствования направлено 644 млрд, на внешние — 74,4 млрд, или $929 млн.

По сравнению с аналогичным периодом 2022-го расходы на обслуживание госдолга увеличились на 28 млрд (+4,1%). Это связано с увеличением внутреннего долга по ценным бумагам, подчеркивается в докладе. При этом доля средств на обслуживание в общем объеме расходов бюджета составила 4,8% (по сравнению с 5,5% в прошлом году).

Объем госдолга России по итогам 2022 года Счетная палата оценивала в 22,82 трлн руб. или 17,1% от ВВП. Ведомство отмечало, что этот показатель понизился на 1 п.п. Внешний госдолг в 2022-м снизился впервые за три года и составил 4,039 трлн руб.