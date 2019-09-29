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Экономика ,  
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Минфин США заявил об отсутствии планов закрыть биржи для компаний из КНР
После того, как Bloomberg сообщил о планах США провести делистинг китайских компаний со своих фондовых бирж, рухнули акции Alibaba, Baidu, JD. В Минфине говорят, что пока не рассматривают такие меры
Фото: Mark Lennihan / AP

Официальный представитель Минфина США Моника Кроули заявила, что в настоящий момент ведомство не планирует закрывать биржи для компаний из Китая, передает Bloomberg.

«В данный момент администрация не рассматривает возможность блокировки китайских компаний от листинга акций на американских фондовых биржах», — сказала она.

27 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников сообщило, что в администрации президента США изучают возможность делистинга китайских компаний с американских бирж. По словам собеседников издания, эту идею стали обсуждать после того, как Пекин снял ограничения на иностранные инвестиции на своих рынках. Информация об этих планах появилась на фоне переговоров США и Китая о торговом соглашении.

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На фоне этих сообщений акции большинства китайских компаний, торгующихся на американских биржах, рухнули 27 сентября. В частности, акции Alibaba потеряли 5,15% и опустились до $165,98 за штуку, стоимость акций KD снизилась на 5,95% до $27,82, а Baidu — на 3,63% до $101,21.

Торговая война между США и Китаем идет с 2018 года. Она началась после того как Трамп начал вводить и повышать пошлины на китайские товары, на что Пекин отвечал зеркально. Стороны ведут переговоры о торговом соглашении и на фоне этого диалога вводят новые тарифы.

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Так, с 1 сентября вступили в силу новые пошлины на китайские товары общей стоимостью $300 млрл., а с 15 октября произойдет повышение тарифов на другую продукцию стоимостью $250 млрд. Трамп советовал американским компаниям искать альтернативу производству своих товаров в Китае и говорил, что они могли бы делать это с США.

В середине сентября Трамп заявил, что готов рассмотреть возможность заключения временной торговой сделки с Китаем, отметив, что переговоры о полноценном соглашении продвигаются «очень хорошо».

Автор: Константин Нагаев
Теги: Минфин США, делистинг
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