Минфин США заявил об отсутствии планов закрыть биржи для компаний из КНР

После того, как Bloomberg сообщил о планах США провести делистинг китайских компаний со своих фондовых бирж, рухнули акции Alibaba, Baidu, JD. В Минфине говорят, что пока не рассматривают такие меры

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Официальный представитель Минфина США Моника Кроули заявила, что в настоящий момент ведомство не планирует закрывать биржи для компаний из Китая, передает Bloomberg.

«В данный момент администрация не рассматривает возможность блокировки китайских компаний от листинга акций на американских фондовых биржах», — сказала она.

27 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников сообщило, что в администрации президента США изучают возможность делистинга китайских компаний с американских бирж. По словам собеседников издания, эту идею стали обсуждать после того, как Пекин снял ограничения на иностранные инвестиции на своих рынках. Информация об этих планах появилась на фоне переговоров США и Китая о торговом соглашении.

На фоне этих сообщений акции большинства китайских компаний, торгующихся на американских биржах, рухнули 27 сентября. В частности, акции Alibaba потеряли 5,15% и опустились до $165,98 за штуку, стоимость акций KD снизилась на 5,95% до $27,82, а Baidu — на 3,63% до $101,21.