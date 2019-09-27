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Экономика ,  
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Акции китайских компаний рухнули из-за угрозы ухода с бирж США
В частности, резкое падение показали акции компаний Alibaba, Baidu и JD. Резкое падение их стоимости произошло на фоне сообщений о том, что власти США обсуждают возможность делистинга китайских компаний со своих фондовых бирж

Акции большинства китайских компаний, которые торгуются на фондовых биржах в США, показали резкое падение после сообщений о том, что Белый дом рассматривает возможность исключения ценных бумаг китайских компаний из котировального списка американских фондовых бирж. Об этом сообщает Reuters.

В частности, акции компании Alibaba на Нью-Йоркской бирже, по данным на 21:30 мск, упали на 6,02%. На старте торговой сессии одна акция компании стоила чуть больше $176, но после сообщения о возможности делистинге ее стоимость упала на $10. Сейчас цена одной акции составляет $165,71.

Акции Baidu также резко просели, однако показали не столь сильное падение по сравнению с Alibaba. В течение дня акции Baidu торговались в пределах $105–106 за штуку, но затем упали до $102, а позднее и до $100 за одну акцию. По состоянию на 21:30 мск акции Baidu торгуются за $101,02, упав на 4,12%.

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Акции компании JD до сообщения о делистинге стоили $29,61 за штуку, однако в течение 10 минут потеряли $1,51. Затем цена акций компании, занимающейся электронной коммерцией, и вовсе опустилась до $27,62 за штуку. По состоянию на 21:50 мск акции JD упали на 6,91% и стоят $27,80 за штуку.

«Это, безусловно, несколько снизит их (компаний. — РБК) рыночную стоимость, но никак не приведет к их банкротству», — считает главный инвестиционный стратег компании Inverness Counsel Тим Гриски.

О том, что администрация президента США намерена провести процедуру делистинга китайских компаний с американских фондовых бирж, стало известно вечером 27 сентября. По данным источников Bloomberg, эта информация появилась на фоне переговоров США и Китая о возможном перемирии в торговой войне.

Автор: Михаил Юшков
Теги: акции, фондовые рынки
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