Верховный суд рассмотрит спор о разнице движимого и недвижимого имущества

Верховный суд согласился рассмотреть важный налоговый спор о причислении энергооборудования компании к недвижимости. До сих пор судебная практика по трактовке имущества как движимого или недвижимого остается противоречивой

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Верховный суд (ВС) решил передать на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам кассационную жалобу по делу о налоговой классификации имущества, принадлежащего хабаровской лесозаготовительной компании-банкроту «Аркаим». Определение ВС о том, что доводы истцов (конкурсного управляющего «Аркаима» и ряда его кредиторов) в пользу освобождения производственного имущества предприятия от налога заслуживают внимания коллегии, датировано 26 августа (РБК ознакомился с ним).

Суть спора заключается в разности подходов налоговиков и бизнеса к классификации имущества и отнесению его к движимому (с 2019 года освобождено от налога) или недвижимому (облагается налогом на имущество организаций). Единых критериев отнесения имущества юрлиц к движимому или недвижимому так и не появилось, при этом опираться в этом вопросе можно как на понятие «единого недвижимого комплекса» из Гражданского кодекса (ГК), так и на нормы бухучета, которыми предпочитает руководствоваться бизнес. Налоговые органы предпочитают использовать трактовку ГК, по которой «единый недвижимый комплекс» понимается как совокупность объектов, неразрывно связанных технологическим процессом и расположенных на одном земельном участке, то есть сюда попадает как оборудование производств, так и обеспечивающая его работу инфраструктура.

После отмены налогообложения движимого имущества споры об отнесении тех или иных вещей к движимым или недвижимым стали достаточно распространены, сказала руководитель налоговой практики «Аронов и партнеры» Виталия Мурылева-Казак. В целом, по ее словам, суды принимают решения как в пользу налоговиков, так и в пользу налогоплательщиков. «При этом практика налоговых органов в части предъявления рассматриваемых претензий совершенствуется, что влияет на количество выигранных государством дел», — заметила она. По статистике Федеральной налоговой службы (ФНС), в 2023 году бюджетная система России (налог на имущество взимается в регионах) получила от налога на имущество организаций более 1 трлн руб.

Суть претензий

Конкурсный управляющий не согласился с решением межрайонной налоговой инспекции по Хабаровскому краю от 2022 года об отнесении деревообрабатывающего оборудования и трансформаторных подстанций киоскового типа (КТПК) к недвижимому имуществу с доначислением налога за 2020 год. Инспекторы ссылались на то, что оборудование и подстанции образуют «единый недвижимый комплекс», поскольку, в частности, без подстанций работа этого оборудования невозможна.

Суд первой инстанции — Арбитражный суд Хабаровского края — не согласился с толкованием налоговиков, указав, что эти объекты приобретались в разное время и расположены на разных земельных участках, то есть не могут считаться единым комплексом, а кроме того, налогоплательщик не регистрировал их в таком качестве. Кроме того, суд рассудил, что спорные объекты могут быть демонтированы и не имеют «неразрывной связи» с землей.

Апелляция это решение отменила, указав на нехватку документов (приказы о вводе в эксплуатацию, техническая документация и т.д.), подтверждающих, что указанные объекты являются движимым имуществом. Кроме того, апелляционный суд сослался на судебную практику по вопросу отнесения трансформаторных подстанций к недвижимому имуществу — в частности, на определение ВС по делу компании «РусГидро» в Самарской области. Затем кассационная инстанция поддержала решение апелляционной.

В июне 2022 года ВС отказался передать кассацию «РусГидро» на рассмотрение коллегии по экономическим спорам, определив, что гидроэлектростанция является единым комплексом и входящие в нее объекты должны облагаться налогом на имущество. «В этом деле турбины и другое оборудование суды расценили как часть гидроэлектростанции, и тогда ВС не усмотрел оснований для принятия дела к своему рассмотрению, хотя вопрос довольно спорный, исходя из цели льготы — обновления оборудования», — пояснил РБК суть того кейса партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов. Цель освобождения от налогообложения движимого имущества, принятого к учету после 2012 года, декларировалась как поощрение инвестиций в новое оборудование (тогда как уже введенное в эксплуатацию оборудование сохраняло прежний режим налогообложения).

Шансы оспорить подход налоговиков

Заявители, представляющие «Аркаим», в своей жалобе в ВС акцентируют внимание на том, что деревообрабатывающее оборудование расположено в цехах и представляет собой отдельные производственные линии, которые могут заменяться или демонтироваться. А трансформаторные подстанции, согласно Общероссийскому классификатору основных фондов (ОКОФ), относятся к категории машин и оборудования. Также они сослались на решение коллегии по экономическим спорам ВС от 2021 года, когда она встала на сторону краснодарской компании «Юг-Новый век», постановив, что трансформаторная подстанция для обслуживания гостиницы не является недвижимостью и не облагается налогом на имущество.

В 2019 и 2021 годах коллегия по экономическим спорам выпустила определения по трем знаковым делам с описанной проблематикой, в том числе по вышеуказанному делу компании «Юг-Новый век», напоминает юрист Taxology Антон Оксенойд. «Ключевые выводы из позиции коллегии сводятся к тому, что налогом на имущество не должны облагаться машины и оборудование, выступавшие движимым имуществом при их приобретении и правомерно, то есть по правилам законодательства о бухгалтерском учете, принятые на учет в качестве отдельных инвентарных объектов», — отметил Оксенойд.

Однако практика судов по вопросу отнесения имущества к движимому или недвижимому очень противоречива, замечает Зарипов. Более того, по словам Оксенойда, после 2021 года сложилась ситуация, когда суды отдельных регионов выносили решения, «по существу прямо противоречащие указанным выше определениям Судебной коллегии по экономическим спорам, однако ВС отказывался их пересматривать».

По статистике передача жалобы в экономическую коллегию Верховного суда означает с наибольшей вероятностью ее удовлетворение, говорит юрист Forward Legal Егор Владимиров. Эксперт считает, что, приняв дело «Аркаима» к рассмотрению, ВС решил окончательно высказаться по данной категории споров и прекратить практику признания основных средств недвижимым имуществом с целью их налогообложения.

«С учетом сходства фактических обстоятельств, объектов и сохранения в силе прежних правовых позиций ВС можно однозначно ожидать решения в пользу как этой компании, так и налогоплательщиков в целом», — солидарен Зарипов. При этом, по его мнению, вопрос о том, позволит ли это изменить практику окружных арбитражных судов, пока остается открытым.

«Мы видим положительную динамику в практике о движимом и недвижимом имуществе. Скорее всего, это решение ВС будет основополагающим для дальнейшего принятия решений по подобным спорам», — считает основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. РБК направил запрос в ФНС.

Необходимость более справедливых критериев

Как отмечала коллегия ВС в предыдущих похожих решениях, существующие в гражданском законодательстве критерии (прочная связь объекта с землей, соединение объектов в сложную вещь для использования по общему назначению, неделимость объектов) не позволяют разграничить инвестиции в обновление производственного оборудования (что характеризует движимое имущество) и создание и улучшение объектов недвижимости, говорит Оксенойд.

«Критерий движимости предназначен для гражданско-правовых целей, он во многом формален, так как связан с госрегистрацией и не подходит для налогообложения, где имеет большее значение экономическая суть», — указывает Зарипов.

«Мы ожидаем, что Судебная коллегия по экономическим спорам подтвердит свой подход о том, что квалификация имущества для целей налогообложения должна решаться преимущественно на основании формально определенных правил бухгалтерского учета, а не растяжимых терминов Гражданского кодекса, позволяющих налоговым органам признавать недвижимостью любое оборудование любого производственного комплекса, даже невзирая на фактическую возможность или невозможность его физического перемещения», — добавил Оксенойд.

Старший юрист практики налогового права «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Игорь Ткач убежден, что для бизнеса в данном случае важно не столько снижение налоговой базы, сколько «предсказуемость и однозначность толкования законодательства, снижение налоговых рисков, возникающих в связи со сложной и запутанной судебной и административной практикой». Пока же в большинстве случаев, по его словам, значимыми для исхода дела являются результаты независимой экспертизы, отвечающей на вопрос, является ли спорное оборудование частью неразрывного производственного процесса. «Значение имеют и формулировки поставленного перед экспертом вопроса, и текст итогового заключения, и технические параметры самого оборудования», — уточнил Ткач.

Руководитель налоговой практики юрфирмы «ЮСТ» Оксана Паршина напоминает, что снижение налоговой нагрузки в части налога на имущество позиционировалось как мера налогового стимулирования. «И здесь, конечно, вопрос к законодателю. Зачем он освобождал от налогообложения движимое имущество, если налоговый орган ищет теперь лазейки, для того чтобы обложить это имущество налогом?» — задается вопросом эксперт.