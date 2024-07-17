Аудиторы раскрыли объем долгов налогоплательщиков перед ФНС

Счетная палата сообщила, что в 2023 году просроченные долги налогоплательщиков выросли до 1,3 трлн руб. В ФНС назвали рост техническим, объяснив его изменением методологии и отметив рост платежной дисциплины в целом

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Совокупная дебиторская задолженность по доходам Федеральной налоговой службы (включает в себя долги по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, налоговым санкциям и процентам — как просроченные, так и срочные) увеличилась в два раза и составила 2,37 трлн руб. Такие данные приводит Счетная палата в заключении по результатам проверки исполнения налоговой службой федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (РБК ознакомился с документом).

Просроченная задолженность налогоплательщиков перед ФНС выросла в 2023 году в 1,3 раза по сравнению с 2022 годом, до 1,325 трлн руб. Информацию о задолженности аудиторы приводят со ссылкой на сводную отчетность ФНС за 2023 год.

Последние опубликованные в открытом доступе данные о задолженности налогоплательщиков перед ФНС датируются концом 2022 года. Тогда совокупный размер задолженности оценивался в 1,3 трлн руб., а общий размер недоимки в 1,027 трлн руб.

Значения показателей, приведенные Счетной палатой, связаны с изменениями в методологии формирования бюджетной отчетности и в значительной степени носят технический характер, заявили РБК в ФНС. В действительности платежная дисциплина выросла в 1,5 раза, а общее число должников сократилось в 1,7 раза, подчеркнули в службе.

В общей сложности в консолидированный бюджет в 2023 году поступило 36,183 трлн руб. администрируемых ФНС доходов, что на 8% больше, чем в 2022 году. Таким образом просроченная задолженность составляла 3,6% от общей суммы собранных налогов.

По каким налогам выросла задолженность

Значительный рост совокупной дебиторской задолженности ФНС обусловлен в основном техническим нововведением, а именно, отражением с 1 января 2023 года в ее составе страховых взносов на обязательное социальное страхование, указывает Счетная палата. На конец 2023 года дебиторская задолженность по данному виду доходов составила 644,1 млрд рублей, или более 27% общей суммы, уточняют аудиторы.

Кроме того, произошло техническое изменение в учете сумм начисленных пеней и увеличение их размера под влиянием ужесточения денежно-кредитной политики — из-за этого размер дебиторской задолженности вырос еще на 88 млрд руб., пояснили в ФНС.

По данным Счетной палаты, среди отдельно взятых налоговых долгов наибольший прирост дебиторской задолженности в 2023 году произошел по налогу на прибыль организаций — она увеличилась в 3,3 раза, или на 117 млрд руб. В то же время просроченный долг по налогу на прибыль прирос менее значительно — на 12%, или на 2,4 млрд руб.

Второй по величине рост задолженности продемонстрировал налог на добавленную стоимость (НДС) — на 27%, или на 116,7 млрд руб. Просроченная задолженность по НДС увеличилась на 18%, или на 71,4 млрд руб.

Как уточняет Счетная палата, в отчетности ФНС о просроченной задолженности в разрезе дебиторов с задолженностью свыше 500 млн руб. по НДС отражена информация в отношении 63 налогоплательщиков, общая сумма просроченной задолженности которых составляет 85,5 млрд руб. В том числе 30% суммы прироста приходится на задолженность, образованную в 2023 году 31 налогоплательщиком на общую сумму 35,2 млрд руб.

«В отношении налогоплательщиков-должников налоговыми органами применяются меры принудительного взыскания, определенные Налоговым кодексом», — уточняет Счетная палата.

Налог на прибыль и НДС в совокупности дают примерно половину всех доходов ФНС. Как следует из статистики ведомства за 2023 год, 27% налоговых доходов консолидированного бюджета России пришлось на налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), 22% — на налог на прибыль, 20% — на НДС, 18% — на НДФЛ. Еще 13% составили доходы от других налогов.

Данные по задолженности перед ФНС по НДФЛ, НДПИ и другим налогам в заключении Счетной палаты не приводятся.

Счетная палата в 2021 году отмечала, что дебиторская задолженность всех федеральных органов исполнительной власти с 2015 года постоянно увеличивалась и составила в 2020 году 2,6 трлн руб. (рост на 37% за пять лет). ФНС тогда была в пятерке лидеров по приросту задолженности по доходам, хотя с 2018 года показатель сокращался в абсолютном выражении (с 1 трлн руб. в 2018 году до 512 млрд руб. в 2020 году). Основной объем (около 90%) просроченной дебиторской задолженности всех ведомств, согласно материалам Счетной палаты от 2021 года, приходился на администрируемые ФНС доходы бюджета (налоги на прибыль, доходы, налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории России), а также штрафы, санкции, возмещение ущерба, администрируемые ФНС, Росприроднадзором, Рослесхозом, ФТС, и доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, администрируемые Минтрансом, МЧС, Управлением делами президента.

Почему вырос показатель задолженности по налогам

Наличие налоговых долгов перед ФНС связано в основном с неисполнением налогоплательщиками обязательств по уведомлениям, указано в заключении Счетной палаты. Аудиторы поясняют, что с 2023 года изменился порядок налогового администрирования — учет обязательств производится в сроки уплаты на основании уведомлений об исчисленных суммах вместо деклараций по итогам завершения отчетного периода. Переход на уведомления произошел в связи с введением единого налогового счета (ЕНС), указывает председатель московской городской арбитражной и налоговой коллегии адвокатов «Люди дела» Борис Федосимов.

С введением ЕНС показателем наличия дебиторской задолженности по платежам служит отрицательное сальдо ЕНС, которое формируется в автоматическом режиме с учетом поступающих в ФНС сведений о начислениях и уплатах, уточняет руководитель налоговой практики адвокатского бюро «Деловой фарватер» Оксана Родионова.

Представление уведомлений повлекло за собой более ранний учет обязанности у налогоплательщиков, пояснили в ФНС. «Так, например, до 2023 года налоговыми органами учет неисполненной обязанности по НДФЛ у налоговых агентов осуществлялся по итогам представления налоговой декларации за отчетный квартал, а, начиная с 2023 года, учет осуществляется уже помесячно на основании представленных уведомлений», — указали там.

Такой механизм позволяет обеспечить своевременное зачисление денежных средств в бюджетную систему, но при этом он увеличил значение дебиторской задолженности по таким налогам за 2023 год на 29,7 млрд руб., констатировали в ФНС.

Кроме того, рост задолженности по налогам Счетная палата объясняет неуплатой доначислений по результатам контрольных мероприятий, а также изменением сроков уплаты налогов и «наличием задолженности с ненаступившими сроками уплаты». В ФНС пояснили, что речь идет, например, о предстоящих платежах, не вступивших в силу начислениях и отсроченных/рассроченных суммах налогов.

«Эти суммы не являются задолженностью для налогоплательщиков, так как сроки их уплаты не наступили, но по правилам бюджетного учета учитываются в статистике как дебиторская задолженность. В дальнейшем в подавляющей части они гасятся по срокам уплаты», — заявили в ФНС.

Вклад таких платежей в дебиторскую задолженность оценивается налоговой в 705,6 млрд руб., в том числе по отсрочке по уплате страховых взносов за второй и третий кварталы 2022 года — в 264,2 млрд руб., за счет роста авансов по налогу на прибыль — на 142 млрд руб., перенос сроков уплаты утилизационного сбора за четвертый квартал 2023 года — на 97,7 млрд руб.

Объективный показатель задолженности, которой в силу Налогового кодекса признается не уплаченная в срок сумма налогов, учитывается в «иных отчетных формах управленческой отчетности ФНС», констатировали в службе. «По их данным, по итогам 2023 года размер долга в номинальном выражении увеличился на 9,9%», — заявили в ведомстве.

В то же время в 2023 году в 1,5 раза реже по сравнению с предыдущими периодами не уплачивались суммы налоговых начислений, а показатель debt-to-income — международный показатель, рассчитываемый как отношение долга к поступлениям снизился за год на 0,3 п.п., до 5,8%, и продолжил снижение в первой половине 2024 года. «Один процентный пункт показателя debt-to-income соответствует на настоящее время 535,34 млрд руб. задолженности», — отметили в ФНС.

Какие еще есть причины роста просрочки

Федосимов видит еще несколько факторов роста просроченной задолженности по налогам. В частности, он указывает на эффект от усиления инфляции и повышения ключевой ставки, в результате чего «экономическая активность стала падать, как и платежная дисциплина». Также, по его словам, выросло количество компаний, которые или уже стали банкротами, или оказались в предбанкротном состоянии. «В такой ситуации неуплата налога — это беззалоговая форма кредитования со стороны государства», — говорит эксперт.

В результате изменений налоговой системы, принятых недавно, в 2025 году «следует ожидать еще больших значений начисленных, но неуплаченных налогов», прогнозирует он.

По данным Счетной палаты, за 2023 год количество дел о банкротстве, в которых ФНС обеспечивает представление интересов государства, увеличилось на 21%, составив 365,8 тыс. (34,7 тыс. в отношении организаций и 331,1 тыс. в отношении физических лиц). Общая сумма задолженности по налоговым платежам и страховым взносам должников, находящихся в процедурах банкротства, по состоянию на 1 января 2024 года составляла 1,1 трлн руб. (рост за год на 5%).

Количество выездных налоговых проверок продолжает сокращаться, при этом их результативность и средняя сумма доначислений растет, говорит партнер МЭФ Legal Александр Ерасов. По его словам, налоговые органы перед началом проверки «все лучше прицеливаются и выходят туда, где видят хороший потенциал для доначислений». В результате для многих компаний претензии по итогам налоговых проверок становятся неподъемными, поскольку проверяется сразу несколько налоговых периодов, нарушения в течение которых суммируются и составляют внушительную сумму, рассуждает эксперт.

«На практике мы видим увеличение контроля со стороны налоговых органов за собираемостью налогов. В частности, если компания не может расплатиться со своими долгами, налоговые органы все чаще пробуют взыскать их с контролирующих лиц, привлекая их к субсидиарной ответственности», — добавляет он.

Рост налоговой задолженности так или иначе проистекают из усиления налогового контроля, солидарен юрист практики «Налоговые споры» компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Данил Садовский. «Долг по результатам налоговой проверки может сохраняться годами, пока налогоплательщик оспаривает его в вышестоящих налоговых органах и судах. Увеличились и случаи банкротства, поскольку в текущих реалиях бизнес зачастую не может уплатить огромные доначисления, при этом средний уровень взыскания налогов при банкротстве невысок», — говорит он.