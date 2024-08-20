Верховный суд пересмотрел дело о компенсациях владельцу «Мишки Тедди»

Верховный суд разрешил красноярским предпринимателям не выплачивать компенсации британскому владельцу «мишек Тедди». По словам юристов, дело может существенно повлиять на рассмотрение споров с участием иностранных правообладателей

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Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда опубликовала мотивировочную часть знакового решения, отменившего компенсации в пользу одного из самых активных истцов в области интеллектуальной собственности в России — британской компании Carte Blanche Greetings Ltd. (обладателя исключительного авторского права на изображения популярных персонажей из серии Blue Nose Friends, включая «мишку Тедди» — серого медведя с голубым носом). Опрошенные РБК юристы назвали решение прецедентным и способным серьезно повлиять на дальнейшую практику по спорам вокруг интеллектуальной собственности: теперь иностранным правообладателям вместо одного традиционного документа, возможно, придется представлять в российских судах всю цепочку обстоятельств, которые привели к возникновению у них исключительных прав.

Суды нижестоящих инстанций в решениях начиная с декабря 2022 года присуждали Carte Blanche компенсации, подлежащие взысканию с красноярских предпринимателей (два индивидуальных предпринимателя и одно ООО), продававших «контрафактные» (так говорилось в решении Арбитражного суда Красноярского края) товары — кондитерские изделия, имитирующие персонажей Blue Nose Friends. Эти изделия изготавливала местный индивидуальный предприниматель Елена Колганова, с которой Carte Blanche Greetings изначально требовала взыскать 1,44 млн руб. за нарушение исключительного авторского права (затем апелляционная инстанция сократила компенсации в десятки раз). Российские суды, в частности, основывались на так называемом аффидевите — письменных показаниях под присягой финансового директора Carte Blanche, удостоверяющих принадлежность исключительных прав на изображения. В российском праве такого понятия не существует.

Верховный суд в полном тексте своего определения, датированном 15 августа, отменил предыдущие решения судов, сославшись на «существенные нарушения норм материального и процессуального права», и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края.

Как объяснил свое решение Верховный суд

Аффидевит (понятие из англосаксонских юрисдикций) — это нотариально заверенные письменные показания под присягой. В данном деле они поступили в красноярский суд от финансового директора Carte Blanche Greetings Джона Энтони Уиллиса. Carte Blanche Greetings «активно и достаточно успешно защищает в российских судах исключительные права на объекты интеллектуальной собственности», говорит адвокат, советник Orchards Анастасия Сивицкая. Например, еще в 2015 году компания направляла массовые иски в Арбитражные суды Санкт-Петербурга и Ленобласти с требованием компенсаций в 200–300 тыс. руб. за нарушение авторских прав, суды снижали выплаты до 30–40 тыс. руб.

Компания по другим делам в России также использовала аффидевиты в качестве доказательства наличия у нее исключительных прав на различные произведения, однако по другим делам аффидевит чаще всего не был единственным доказательством, указывает Сивицкая. «В рассматриваемом же деле компания ограничилась предоставлением лишь одного аффидевита собственного финансового директора, что обоснованно повлекло отмену принятых судебных актов», — констатирует она.

Презумпция авторства действует только в отношении самого автора, а «любые иные лица для доказывания своих прав должны представить доказательства перехода к ним первоначально возникших у автора имущественных авторских прав (наличие всей цепочки договоров или иных правовых оснований, обусловливающих переход таких прав от автора)», указал Верховный суд в тексте решения. «В аффидевите отсутствует информация об истории и дате создания спорного изображения (…), нет сведений о конкретном авторе, трудовых договорах и прочих соглашениях или иных правовых основаниях, обусловливающих переход каких-либо прав от автора, а также об условиях использования произведения», — объяснила экономколлегия.

Кроме того, в исковом заявлении Carte Blanche «отсутствует ссылка на нормы применимого права, регламентирующие порядок возникновения, передачи, защиты авторских и исключительных прав на территории страны происхождения компании», добавил Верховный суд. Суд, рассматривающий дело, должен понимать, каким образом возникают или передаются права на объекты авторских прав в стране происхождения правообладателя, чтобы в совокупности с представленными доказательствами установить полномочность истца защищать права в суде, поясняет юрист практики разрешения споров Patentus Денис Кудрявцев. РБК направил запрос в Carte Blanche Greetings.

Как решение может повлиять на судебную практику

Дело, вероятно, станет прецедентным, на него будут ссылаться суды нижестоящих инстанций в похожих ситуациях, считает Кудрявцев. «Правообладателю нужно будет раскрыть обстоятельства возникновения прав, например, предоставить договоры с автором», — говорит он. Поскольку юридические лица не могут являться авторами произведения и презумпция авторства к ним неприменима, они обязаны доказывать источник происхождения прав на произведение, в том числе договоры об отчуждении исключительных прав с авторами произведений, уточняет ведущий юрист Enforce Law Company Павел Кондратьев.

Суд указал, что аффидевит подтверждает только то, что произведение существовало на момент составления аффидевита и что конкретное лицо считает себя правообладателем, однако сам по себе аффидевит не подтверждает ни факт возникновения права на объект, ни его переход к другому лицу (например, от работника к работодателю), прокомментировала юрист практики интеллектуальной собственности и технологий BGP Litigation Анастасия Снопкова.

Теперь процесс доказывания принадлежности авторских прав в российских судах может усложниться, говорит Кудрявцев. При этом, по его словам, у правообладателей обычно есть портфель товарных знаков, которые могут дублировать объекты авторских прав, так что в случае принципиального непринятия судами аффидевитов можно будет защищаться через них.

По мнению старшего юриста Seven Hills Legal Владимира Родионова, судебная практика может отныне развиваться по двум сценариям. Первый: нижестоящие суды будут продолжать использовать аффидевиты в качестве доказательств при условии отсутствия в них недостатков, выявленных Верховным судом в данном деле (таких, в частности, как отсутствие сведений об авторе и основаниях перехода исключительного права от автора к истцу). Второй: нижестоящие суды будут «слепо» следовать позиции о необходимости раскрытия всей цепочки правоустанавливающих документов — включая договоры с художниками, архитекторами, дизайнерами, продолжил юрист. «В последнем случае процесс доказывания наличия исключительного права будет необоснованно затруднен. Например, в распоряжении истца может не оказаться документов, обуславливающих переход права в рамках предыдущих звеньев цепочки, поскольку с учетом срока охраны объектов авторских прав такие документы могли быть утрачены за давностью», — сказал Родионов.

Если при новом рассмотрении суды признают аффидевит ненадлежащим доказательством наличия исключительного права, то все принятые ранее судебные решения по другим аналогичным делам могут быть пересмотрены по новым обстоятельствам, считает генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина.

Имеет ли значение, что правообладатель из недружественной страны

Российские суды и так гарантируют защиту исключительных прав иностранных правообладателей, в том числе из недружественных юрисдикций. «Нет оснований полагать, что данное определение [Верховного суда] изменит сложившийся подход», — указывает Кондратьев.

Решение Верховного суда никак не делит правообладателей на «дружественных» и «недружественных» с точки зрения защиты их прав на объекты интеллектуальной собственности, подтверждает Кудрявцев. По его мнению, исключительные права нерезидентов будут защищаться и дальше при соблюдении требований к доказательствам возникновения исключительного права на произведение у автора, а также перехода этого права к правообладателю.

В то же время юрист, руководитель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко допускает, что позиция Верховного суда может быть «частично связана с тем, что сейчас идет пересмотр ряда положений иностранной судебной практики и взаимодействия с иностранными правовыми системами».

Хотя российские суды не дискриминируют правообладателей из недружественных стран, отдельный вопрос — это возможность фактического получения ими присуждаемых компенсаций. Денежные средства, выплачиваемые в соответствии с нормами о защите исключительных прав, могут перечисляться организациям по управлению правами на коллективной основе, российским представителям, если доверитель из недружественной страны предоставил соответствующее полномочие по доверенности, на специальные счета типа «О» в соответствии с указом президента России от 27 мая 2022 года, указывает Кондратьев.

Согласно указу, обязательства, выраженные в иностранной валюте, признаются исполненными надлежащим образом, если на специальный счет типа «О» внесен платеж в рублях в сумме, эквивалентной стоимости валютных обязательств. Правообладатель, должник или их представители вправе обратиться в правительственную комиссию по контролю за иностранными инвестициями с заявлением о выдаче разрешения на перевод средств со счета типа «О» на банковский или иной счет правообладателя, в том числе открытый за пределами России.