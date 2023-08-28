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Bloomberg связал рост цен на Apple с напряженностью между США и Китаем

Bloomberg: продукция Apple может подорожать из-за напряженности между США и Китаем
Попытки США ограничить технологический рост Китая вынуждают технологических гигантов, в том числе и Apple, частично выводить свои производства из КНР, что может привести к росту стоимости продукции компании, пишет Bloomberg
Фото: Michael Reynolds / EPA / ТАСС
Фото: Michael Reynolds / EPA / ТАСС

Продукция американской корпорации Apple может подорожать из-за напряженных отношений США и Китая, которая возникла из-за попыток американской стороны ограничивать технологический рост Пекина, пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, отношения двух стран вынуждают американские компании, в том числе Apple, выводить производства с территории Китая в другие азиатские страны, а разделение глобальной цепи поставок может сказаться на стоимости товаров. Сейчас около 80% партнеров Apple по производству связаны с КНР.

В то же время количество производств (связанных с Apple компаний) в Китае не увеличивается, а распределяется между новыми партнерами США — Индией, Вьетнамом, Таиландом и другими азиатскими странами с «дешевой рабочей силой». Не менее 15 подрядчиков компании теперь сосредоточены в Индии, новая модель iPhone 15 также будет производиться в этой стране.

При этом в Индии и Вьетнаме ненадежное обеспечение электричеством и водой, менее развитая инфраструктура, поэтому компания может терпеть более серьезные издержки, отмечает Bloomberg. «Возможно, рост затрат не в полной мере отразится на окончательной цене, так как это может повредить рынку», — высказал мнение эксперт Intelligence Стивен Ценг.

На протяжении многих лет Китай оставался главным производственным хабом для крупнейших компаний домашнего и западного рынков. Однако за последнее десятилетие компании стали чаще поворачиваться в сторону соседей КНР: по оценке Fortune 500, две третей компаний из списка распределили производство в Китае между двумя и более странами.

Главным фактором снижения зависимости цепей поставок от Китая стала начатая в 2018 году торговая война США против Китая. Вашингтон продолжает вводить санкции против Пекина, объясняя их защитой торговых интересов. Так, в октябре 2022 года США ввели расширенный контроль за экспортом чипов в Китай, а позже их примеру последовали Нидерланды и Япония.

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В ответ КНР запретила операторам критической инфраструктуры закупать чипы американского производителя чипов и микросхем Micron Technology, объяснив это «представляющими угрозу национальной безопасности проблемами с продуктами» компании.

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