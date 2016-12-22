Путин предложил повысить пособие по безработице для предпенсионеров

Пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста необходимо повысить более чем в два раза — с 4,9 тыс. до 11,2 тыс. руб., заявил президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что на фоне пенсионной реформы россиян беспокоит возможность лишиться работы и остаться как без зарплаты, так и без пенсии. По его словам, в связи с этим необходимо создать дополнительные гарантии защиты лиц предпенсионного возраста на рынке труда, а также повысить пособие по безработице для данной категории граждан. Президент предложил закрепить для данной выплаты период в один год.

В своем обращении президент также объявил о смягчении пенсионной реформы. Так, по его мнению, женщины должны выходить на пенсию в 60 лет, а не в 63 года, как было прописано в законопроекте. Для мужчин пенсионный возраст предлагается установить на уровне 65 лет.

О пенсионной реформе в мае объявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Изменения предполагали повышение возраста выхода на пенсию с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. В Минфине заявили, что реформа необходима из-за «негативных демографических трендов», в том числе роста числа пенсионеров и сокращения работающих граждан.