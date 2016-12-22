Путин объяснил главную задачу пенсионной реформы

Повышение пенсионного возраста необходимо для того, чтобы обеспечить стабильность пенсионной системы России, в том числе и в интересах будущих пенсионеров, заявил президент, анонсируя смягчение параметров реформы

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Владимир Путин в телевизионном обращении к россиянам объяснил, почему считает необходимым проведение пенсионной реформы.

Путин, полный текст обращения которого опубликован на сайте Кремля, заявил, что главная задача реформы — «обеспечить устойчивость и финансовую стабильность пенсионной системы на долгие годы вперед». По его словам, повышение пенсионного возраста позволит обеспечить не только сохранность, но и рост доходов, пенсий нынешних и будущих пенсионеров.

Президент также напомнил, что дискуссия о необходимости повышения пенсионного возраста началась «не вдруг, не сегодня», и объективные предпосылки для этого существовали и раньше. Главная из них, по его словам, — демографическая, а именно — сокращение трудоспособного населения страны, вызванное «демографическим провалом» конца 90-х годов. «Демографический провал конца 90-х оказался сопоставим с 1943-м и 1944-м военными годами», — отметил президент.

По его словам, именно сейчас это «крайне малочисленное поколение» родившихся в 90-е входит в трудоспособный возраст, из-за чего возрастает нагрузка и на пенсионную систему, так как пенсионные взносы людей, работающих сегодня, идут на выплаты нынешним пенсионерам.

«Вывод понятен, сокращается трудоспособное население — автоматически снижаются возможности для выплаты и индексации пенсий. А значит, необходимы изменения», — сказал Путин.

В ходе телеобращения Путин также предложил скорректировать параметры пенсионной реформы, предусматривающей повышение пенсионного возраста. По словам президента, выход женщин на пенсию должен быть возможен не в 63 года (как предполагал изначальный проект), а в 60 лет (сейчас — 55 лет), а для мужчин надо сохранить срок выхода на пенсию для мужчин на уровне 65 лет (сейчас — 60).

По словам президента, также необходимо предусмотреть дополнительные гарантии, которые будут защищать будущих пенсионеров, вплоть до уголовной ответственности за увольнение сотрудников предпенсионного возраста или за дискриминацию по возрасту при приеме на работу. Для самих предпенсионеров должны быть разработаны программы повышения квалификации, повышенные пособия по безработице и другие социальные меры поддержки.

Само понятие предпенсионного возраста Путин предложил расширить — с двух до пяти лет. Для женщин предпенсионный возраст, таким образом, наступит в 55 лет, для мужчин — в 60. ​​