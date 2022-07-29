«Ведомости» узнали о планах выделить $30 млрд на железные дороги в Китай

Минтранс предлагает за восемь лет развить погранпереходы в Китай, Казахстан и Монголию и построить на их территории 3 тыс. км железных дорог. По данным газеты, к сентябрю проект финализируют, его рассмотрит президент

Фото: FrankHoermann / SVEN SIMON / picture alliance / SvenSimon / ТАСС

Россия планирует выделить средства на развитие железнодорожной инфраструктуры в Китае, Казахстане и Монголии к 2030 году, инвестиции могут достигать $30,8 млрд, следует из презентации Минтранса, пишет газета «Ведомости». Подлинность подтвердил близкий к министерству источник издания.

Инвестиционный проект предусматривает строительство трех новых железнодорожных пунктов пропуска через российскую границу, 3 тыс. км железных дорог на китайской, казахстанской и монгольской территории, а также 369 км путей в России. Газета отмечает, что из карты транспортно-логистических коридоров следует, что речь идет не менее чем о семи масштабных стройках.

В частности, в Забайкальском крае планируется построить второй железнодорожный пограничный переход в Китай, в Амурской области — вернуть в эксплуатацию погранпереход Джалинда — Мохэ. Работа последнего была приостановлена в начале 2000-х годов в связи с низким грузопотоком. «Ведомости» пишут, что возобновление его работы позволит сократить расстояние для перевозки грузов между Россией и Китаем на 1 тыс. км.

Это предложение Минтранса ляжет в основу разрабатываемой в правительстве модели развития страны в новых геополитических условиях, отмечает издание, работа ведется над основными вариантами развития российской экономики до 2030 года. Их систематизируются в Минэке, к сентябрю предложения намерены представить в финальном варианте и отправить на рассмотрение президентом, рассказал неназванный собеседник «Ведомостей».

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В частности, российские предприятия черной металлургии должны будут перенаправить около 4 млн т стальной продукции в год из-за санкций. Это предварительная оценка, которая содержалась в письме президента ассоциации «Русская сталь» (объединяет крупнейшие компании черной металлургии), основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова, узнал РБК.