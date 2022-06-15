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Политика ,  
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Проект строительства железной дороги Кызыл-Курагино развернут на Китай

Планируемую железную дорогу Кызыл (Тува) — Курагино (Красноярский край) переориентируют на грузоперевозки в Китай и Монголию. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор «Корпорации развития Енисейской Сибири» Сергей Ладыженко.

По его словам, к проекту вернулось «пристальное внимание» со стороны федеральных органов власти. «Мы считаем, что у проекта все шансы вернутся в тот график, который планировался изначально. Но уже с другими акцентами — с перспективами выхода не на Транссиб из Тувы, а с перспективами выхода на Монголию и Китай. Он должен быть развернут в другую сторону», — считает Ладыженко.

Утвержден маршрут железной дороги Кызыл–Курагино в Красноярском крае
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При этом он не смог уточнить, когда может быть возобновлено строительство, отметив, что сейчас требуется новое технико-экономическое и финансовое обоснование проекта. 

В Туве до сих пор нет железнодорожного сообщения с остальной частью России. Дорога Элегест — Кызыл — Курагино длиной более 400 км должна была связать этот регион с Красноярским краем, а также обеспечить транспортировку продукции с Элегестского угольного месторождения с запасами 776 млн т коксующегося угля. Планировалось, что новая ветка сможет пропускать 19 пар поездов в сутки, объем грузоперевозок составит 15 млн т в год.

Проект строительства железной дороги в республике обсуждается с 2002 года, когда лицензию на разработку Элегестского месторождения получила Енисейская промышленная компания (ЕПК) банкира и экс-сенатора Сергея Пугачева. Однако она не исполнила обязательства по графику работ, и правительственная комиссия исключила железную дорогу из перечня объектов, реализуемых за счет бюджета. Затем компания перешла к Байсарову, а в 2011 году состоялся торжественный запуск строительства дороги.

В апреле 2018 года Росжелдор заключил соглашение о строительстве дороги с ТЭПК и УК «Лидер». Через год стороны подписали соглашение с РЖД, которые стали генподрядчиком проекта. Анонсировалось, что дорога должна быть построена к 2023 году.

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Однако в апреле 2021 года правительство отложило проект на пять лет, до 2026 года. По данным «Интерфакса», перенос проекта произошел из-за пандемии коронавируса.

Теги
Китай Тува железная дорога

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