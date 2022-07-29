МВФ предупредил о риске геополитического расщепления мира
Международный валютный фонд (МВФ) наряду с традиционными экономическими и финансовыми рисками (ужесточение денежно-кредитной политики, замедление экономического роста в Китае, рост цен на энергоносители и т.д.) отнес к негативным факторам развития мировой экономики риск ее разделения на геополитические блоки, возникший в результате спецоперации России на Украине.
«Серьезным риском в среднесрочной перспективе является то, что военные действия на Украине будут способствовать фрагментации мировой экономики на геополитические блоки с четко различимыми технологическими стандартами, трансграничными платежными системами, резервными валютами», — говорится в докладе фонда, опубликованном 26 июля.
При этом на данный момент МВФ не видит существенных признаков «решоринга» (возвращения производств на родину из стран с более низкими издержками) или торговой деглобализации. По оценке аналитиков фонда, сегодня мировая торговля более устойчива, чем ожидалось в начале пандемии COVID-19.
Однако если тенденция к геополитической фрагментации усилится, это может уменьшить эффективность многостороннего сотрудничества, в том числе в сфере борьбы с изменением климата. В дальнейшем такая разобщенность также может привести к тому, что «текущий продовольственный кризис станет нормой», предупреждает МВФ.
Движется ли мир к мультиполярной системе
Серьезный кризис предложения в мире подтверждают индексы, показывающие состояние глобальных цепочек поставок. Например, индекс GSCPI (Global Supply Chain Pressure Index) с декабря 2021 года находится на исторически высоких уровнях, что означает рекордную глубину нарушений глобальных цепочек.
«На фоне таких беспрецедентных шоков предложения и разрушения глобальных цепочек поставок, процессов решоринга растет вероятность деглобализации мировой экономики или ее регионализации. Это может привести к образованию мультиполярной системы регулирования в мировой экономике», — прогнозирует заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов. По его оценке, образующаяся сейчас глобальная мультиполярная социально-экономическая система по определению может быть гораздо более нестабильной, чем биполярная (сложившаяся во времена холодной войны, с центрами в виде США и СССР) или сменившая ее однополярная, когда доминировали США.
С учетом того, что мир едва ли будет жить в бесконфликтном состоянии в ближайшие годы, эксперт выделяет четыре сценария развития мировой экономики (включая тот, который предполагает разделение стран на блоки):
- «экономический регионализм» — мир, в котором возникают два-три крупных блока, отличающихся относительно замкнутыми торговыми потоками и финансовой политикой;
- модифицированный «западный центризм» (сохранение статус-кво): высококоординированный и финансово однородный мир;
- «фрагментированный протекционизм», или «война всех против всех»: мир, характеризующийся разделением, конфликтами, валютным контролем, временными союзами;
- наконец, самый оптимистичный сценарий — выстраивание заново сбалансированных международных отношений и оформление их в новую систему экономического регулирования, преодолевшую недостатки однополярного или двухполярного мира.
Внутренние сценарии для российской экономики нужно накладывать на эти сценарии развития внешней среды, говорит Миронов.
С кем будет объединяться Россия
Риск разделения мировой экономики на геополитические блоки преувеличен, считает научный сотрудник Института исследований иностранной политики в Филадельфии Максимилиан Хесс. По существу, Китай заинтересован только в торговле с Россией, где видит для себя выгодные сделки и возможность быстрого заработка. А поскольку санкционный режим против России приобретает глобальный характер (и китайские компании вынуждены считаться с западными санкциями), это толкает Россию к объединению на геополитической почве с такими странами, как Сирия, Белоруссия, Куба, Северная Корея, Венесуэла, Иран, сказал РБК эксперт.
«Если это и можно назвать геополитическим блоком, то он слишком маленький. Технологические стандарты в нем будут гораздо более низкие, трансграничные платежные системы — менее эффективны, а возможности использования альтернативных резервных валют для России весьма ограничены», — полагает Хесс.
В апреле на встрече министров финансов стран БРИКС российский министр Антон Силуанов заявил, что санкции подталкивают страны объединения к необходимости ускорить работу по таким направлениям, как использование национальных валют по экспортно-импортным операциям, интеграция платежных систем и карт, собственная система обмена финансовыми сообщениями.
При этом эксперты Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ в июне указывали в докладе, что партнеры России (такие как Китай, Индия и страны ЕАЭС) стоят перед выбором — усиливать кооперацию и взаимную торговлю с учетом возможностей, которые открывают процессы импортозамещения в России, и укреплять финансовый суверенитет или же ослаблять связи (в том числе из-за рисков вторичных санкций) и переориентироваться на другие, несанкционные рынки.