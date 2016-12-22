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Владельцам компаний-«стратегов» придется раскрывать иностранные паспорта
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Владельцам компаний-«стратегов» придется раскрывать иностранные паспорта
Экономика, 20:47
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Владельцам компаний-«стратегов» придется раскрывать иностранные паспорта
Антимонопольная служба хочет, чтобы россияне, владеющие долями в стратегических предприятиях, уведомляли ее о получении второго гражданства. В последние годы несколько российских миллиардеров обзавелись иностранными паспортами
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила устранить «правовую неопределенность» для владельцев акций стратегических предприятий, получивших иностранный паспорт, — им придется сообщать в ФАС о новом гражданстве. Уведомление о разработке соответствующего законопроекта ФАС опубликовала на портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов.

Предполагается, что российский гражданин, контролирующий стратегическое предприятие, должен будет подать ходатайство в ФАС в течение трех месяцев со дня приобретения гражданства другой страны, подтвердила РБК начальник Управления контроля иностранных инвестиций ФАС Олеся Мильчакова.

Наличие иностранного паспорта не редкость для российских миллиардеров из списка Forbes: например, за последние годы паспорта других стран получили Олег Дерипаска (Кипр) и Роман Абрамович (Израиль), Аркадий Волож и десятки других богатых россиян (Мальта). И это только ставшие известными случаи, в реальности бизнесменов, имеющих иностранные паспорта, скорее всего, больше.

Пробел в регулировании

Изменения предлагается внести в 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». В основном этот закон регулирует сделки, связанные с получением иностранным инвестором контроля над стратегической компанией, напоминает старший юрист международной фирмы Herbert Smith Freehills Роман ​Чураков. Иностранные инвесторы обязаны, например, согласовывать с правительственной комиссией сделки по покупке более 50% акций стратегических предприятий. «Иностранный инвестор, намеренный совершить такую сделку, должен получить предварительное согласование правительственной комиссии. В противном случае такая сделка является недействительной», — пояснил юрист.

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В июле 2017 года в 57-ФЗ были внесены поправки, включившие в понятие «иностранный инвестор» российских граждан, у которых есть и другое гражданство. Но поправки не уточняли, что делать россиянину, который уже владеет или распоряжается акциями (долями) в капитале стратегического предприятия и затем приобретает второе гражданство. Речь идет о тех владельцах, которые «стали иностранными инвесторами в понимании положений закона № 57-ФЗ», говорится в уведомлении ФАС. Под понятие иностранного инвестора с 2017 года попадают не только россияне со вторым паспортом, но и граждане, получившие статус лица без гражданства (при условии, что они постоянно проживают за пределами России), иными словами, лишившиеся российского гражданства.

Какие компании попадут под поправки

Стратегическими в формулировке 57-ФЗ могут оказаться многие компании — зачастую даже сотрудники предприятий «не знают о наличии у него статуса стратегического, что может повлечь нарушение ими требований закона», писали эксперты PwC (*.pdf). Чтобы предприятие признавалось стратегическим, оно должно быть зарегистрировано в России и заниматься хотя бы одним из прописанных в этом законе видов деятельности. Всего их 46, в том числе «выполнение работ по активному воздействию на геофизические процессы и явления»; «деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний»; работа с ядерными установками и радиоактивными источниками; техническое обслуживание и распространение шифровальных средств; разработка, производство, торговля и ремонт вооружений и военной техники; космическая деятельность; работа с авиационной техникой; геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных ископаемых на участках недр федерального значения; теле- и радиовещание, которое затрагивает более чем половину населения какого-либо российского региона; вылов биологических ресурсов. Кроме того, закон распространяется и на компании, занимающие доминирующее положение на рынке услуг фиксированной телефонной связи (в масштабах городов федерального значения или пяти и более регионов).

Перечня стратегических предприятий в формулировке 57-ФЗ не существует, то есть это открытый список. В России есть официально утверждаемый президентом перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, в который входит около 70 оборонных и госкомпаний, но этот список не связан с 57-ФЗ, а проистекает из закона о приватизации.

Законопроект ФАС призван сделать законодательство об иностранных инвестициях более понятным и «по сути, не предусматривает введение какого-то нового порядка», сказала РБК Олеся Мильчакова. «Законопроектом конкретизирован один из случаев приобретения контроля иностранного инвестора по «иным основаниям». При этом, как и сейчас, предполагается, что физическое лицо должно будет подать ходатайство о приобретении контроля над хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение, в течение трех месяцев со дня приобретения гражданства иностранного государства либо, соответственно, статуса лица без гражданства», — указала Мильчакова.

Поправки ФАС призваны устранить пробел в законодательстве, говорит старший юрист антимонопольной практики международной фирмы Dentons Валерия Пономарева. «Законом на данный момент однозначно не разрешен вопрос о том, следует ли согласовывать и по какой процедуре получение иного гражданства россиянином, который уже распоряжается акциями (долями) стратегического общества. ФАС получала запросы в  связи с этим и, по всей видимости, посчитала необходимым прямо урегулировать это в законе», — отметила юрист.

Пресс-служба ФАС не ответила на вопрос, есть ли конкретные случаи, когда российский бизнесмен владеет долей в стратегическом предприятии (с точки зрения 57-ФЗ) и получил иностранное гражданство, в связи с чем стал «иностранным инвестором».

Чем обернутся поправки

Предлагаемый законопроект уточняет последствия смены статуса гражданина уже после того, как он произвел инвестицию в стратегическое предприятие, пояснил РБК партнер юридической фирмы «Вестсайд» Сергей Водолагин. «Если на момент инвестирования он являлся российским гражданином, но впоследствии получил иностранное гражданство, то по идее, заложенной в законопроекте, на него должен распространяться такой же правовой режим, как и на иностранных инвесторов», — пояснил Водолагин.

О последствиях предложения ФАС для бизнеса можно будет говорить, когда будет определен точный формат регулирования — уведомление или ходатайство, указал в беседе с РБК Чураков из Herbert Smith Freehills. «Обычно уведомление не требует согласований со стороны госорганов и подается постфактум. Ходатайство, напротив, подается заранее и требует согласования. Какой способ регулирования будет выбран, будет зависеть от многих факторов, включая лоббистские возможности бизнеса», — пояснил он.

В дальнейшем ФАС может предложить обязать владельцев стратегических предприятий при получении второго гражданства снижать свою долю до 50%, допустил Водолагин. «Это самый первый этап разработки законопроекта. Возможны разные режимы регулирования. ФАС может обязать инвесторов отдать часть акций. Есть такой порядок, что если инвестор получил имущество на законных основаниях, но не имеет право им владеть, он должен продать его», — напомнил юрист.

Однако из нынешнего уведомления не следует, что россиян — владельцев стратегических компаний обяжут снижать свою долю при получении иного гражданства, отмечает Пономарева. «Это не означает, что при получении второго гражданства [предпринимателям] автоматически нужно будет продавать или иным образом отчуждать свои акции стратегических российских предприятий», — пояснила Пономарева.

Авторы: Ольга Агеева, Антон Фейнберг, Иван Ткачёв.
Теги: Федеральная антимонопольная служба , двойное гражданство
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