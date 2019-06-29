В Китае сообщили о согласии США не вводить новые пошлины

В Китае сообщили о согласии США не вводить новые пошлины

В Осаке завершилась встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Президент США после переговоров заявил, что стороны вновь находятся на правильном пути

Дональд Трамп и Си Цзиньпин (слева направо) (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

США больше не будут вводить новые пошлины на китайские товары, сообщает «Синьхуа» по итогам встречи американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита в Осаке. Также стороны договорились возобновить торговые переговоры.

Переговоры Трампа и Си Цзиньпина продлились 80 минут. Американский президент назвал встречу «великолепной», а также указал, что страны вновь находятся «на правильном пути», передает Bloomberg.

Перед встречей Трамп заявил, что, если Вашингтону и США удастся заключить честную сделку, она будет исторической. Он также указывал, что урегулировать споры в сфере торговли и договориться «очень легко». «Я думаю, что это очень легко сделать», — говорил Трамп. Си Цзиньпин, в свою очередь, отмечал, что как Вашингтон, так и Пекин выигрывают от сотрудничества и проигрывают в результате конфронтации.

С 10 мая США повысили тарифы на ввоз ряда китайских товаров с 10 до 25%. Речь идет о продукции на общую сумму $200 млрд.