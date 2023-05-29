Times: Британия пострадает больше всех от войны субсидий США и Китая

Британия сочла себя самой уязвимой в случае войны субсидий США и Китая

США станут проводить политику протекционизма, даже если она будет «за счет Британии», считают в Лондоне. Там пришли к выводу, что королевство оказалось вне крупнейших торговых блоков и лишено экономической мощи сверхдержав

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Экономика Великобритании в случае эскалации войны субсидий между Вашингтоном и Пекином пострадает больше, чем США, Китай или Евросоюз, говорится в конфиденциальном документе. Доступ к нему имели премьер, канцлер и небольшая группа министров, пишет The Times, в распоряжении которой оказался материал.

Британское правительство пришло к выводу, что США будут защищать свои отрасли промышленности, даже если это происходит «за счет Британии». Королевство не сможет проводить активную промышленную политику, как США, Евросоюз или Китай, поскольку представляет собой лишь «экономику среднего размера вне основных торговых блоков». Кроме того, Великобритания не имеет такие же «фискальные возможности или экономическую мощь», как мировые сверхдержавы.

Правительство пришло к выводу, что необходимо добиваться преимущества в отдельных секторах экономики.

В документе отдельно рассматривается состояние полупроводниковой промышленности Великобритании. Согласно выводам экспертов, британские предприятия на 40% полагаются на поставки кремниевых чипов из Китая, они используются почти во всей современной продукции. Из-за экспортного контроля США британские производители будут вынуждены отказаться от китайской продукции, но для создания полупроводниковой промышленности с нуля потребуется господдержка на десятки миллиардов фунтов стерлингов, пересказывает газета содержание доклада.

США прошлым летом приняла закон о снижении инфляции (IRA), который предусматривает выделение пакета помощи «зеленой» промышленности объемом $369 млрд. В ЕС этот акт вызвал критику, поскольку, как считают в Европе, он предоставит американским компаниям преимущество перед европейскими, сделав произведенные в Евросоюзе товары менее конкурентоспособными. Весной этого года ЕС подготовил меры для соперничества с США и Китаем в гонке «зеленых» технологий.

Власти США последовательно вводят ограничения, которые призваны помешать Китаю развивать высокие технологии. Вашингтон уверен, что действия Пекина угрожают национальной безопасности США. В частности, в прошлом октябре США запретили экспорт определенных микросхем, применяемых для работы ИИ и суперкомпьютеров, без лицензии Минторга. В Белом доме говорили, что готовятся беспрецедентные меры: требование уведомлять о новых инвестициях в Китай и запрет технологическим компаниям на некоторые сделки с Пекином в «критических секторах», включая закупку микрочипов.