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Европа решила составить конкуренцию США и Китаю в «зеленых» технологиях

ЕК разработала проект по увеличению доли компаний из ЕС в области «зеленых» технологий
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images

Европейская комиссия (ЕК) подготовила законопроект (Net-Zero Industry Act), направленный на сохранение производства экологически чистых технологий в Европе, который создаст благоприятные условия для развития этих отраслей. Сообщение об этом размещено на сайте ЕК. Как отмечает Bloomberg, документ формализует претензии Европы на то, чтобы конкурировать с Китаем и США в гонке «зеленых» технологий.

Экологически чистые технологии имеют решающее значение в достижении Евросоюзом нулевого уровня выбросов к 2050 году, говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

Инициатива направлена на упрощение нормативно-правовой базы и улучшение инвестиционной среды для компаний, занимающихся разработкой таких технологий, как ветряные турбины, тепловые насосы, солнечные панели, возобновляемый водород и др.

«Цель состоит в том, чтобы приблизиться или достичь, в совокупности по крайней мере, 40% ежегодных потребностей в развертывании стратегических технологий с нулевым уровнем выбросов, производимых в ЕС, к 2030 году», — сказано в сообщении.

В документе отмечается, что Европа является крупным импортером «зеленых» технологий, в частности, из Китая. Так, в области солнечной энергии доля продукции китайских производителей превышает 90%.

Предложения должны быть одобрены европарламентом и государствами-членами, и в них могут быть внесены поправки до того, как они будут реализованы.

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Инициатива предложена на фоне принятия в США летом прошлого года закона о снижении инфляции (IRA), который предусматривает выделение пакета помощи «зеленой» промышленности объемом $369 млрд. В ЕС этот акт вызвал критику, поскольку, как считают в Европе, он предоставит американским компаниям преимущество перед европейскими, сделав произведенные в Евросоюзе товары менее конкурентоспособными.

Это может спровоцировать переток европейских компаний в США из-за более выгодных условий ведения бизнеса, включая цены на энергоносители, которые в несколько раз ниже европейских.

Bloomberg в середине декабря писал, что Евросоюз достиг соглашения о расширении углеродного рынка. В соответствии с ним торговля сертификатами на углеродные выбросы распространяется на отопление и автомобильный транспорт, а также на суда. Кроме того, ЕС ускорил темпы, с которыми компании обязаны сокращать загрязнение окружающей среды.

Теги
Экология выброс газов
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