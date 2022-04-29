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Силуанов заявил, что бюджет выдержит снижение потребления газа Европой

По словам Силуанова, при планировании бюджета, с одной стороны, учитывается снижение потребления со стороны европейских партнеров, а с другой — есть расчет на увеличение объемов поставок по другим направлениям
«Газпром» GAZP ₽243,41 +2,48% Купить
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Российский бюджет выдержит, если европейские страны снизят потребление российского газа, поскольку бюджет балансируют с учетом изменения ситуации, заявил «РИА Новости» министр финансов Антон Силуанов.

«Европа в ближайшее время точно не сможет отказаться от российского газа, поставки будут сохранены. Тем не менее, когда мы планируем бюджет на будущие периоды, естественно, мы учитываем снижение потребления европейскими партнерами, с одной стороны, а с другой стороны, мы также рассчитываем на увеличение объемов поставок по другим направлениям», — сказал он.

В первую очередь поставки Россия сейчас пытается расширить на восток, добавил он.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

После новых западных санкций, которые привели к заморозке около половины золотовалютных резервов России, президент Владимир Путин ввел новый механизм оплаты газа. Чтобы избежать заморозки средств, полученных уже за продажу газа, Россия обязала покупателей открывать в Газпромбанке два спецсчета: валютный и рублевый. После того как оплата поступает на первый счет, банк продает эту валюту на бирже, после чего зачисляет полученные рубли на рублевый счет.

В Еврокомиссии считают, что Россия таким способом пытается обойти санкции. По словам источников Bloomberg, десять стран ЕС попросили у нее более четких формулировок по вопросу поставок газа из России, чтобы перекрыть обходные пути для его оплаты.

В свою очередь, Польша и Болгария и вовсе отказались платить по новой схеме. В эти страны «Газпром» впоследствии приостановил поставки, после чего Еврокомиссия обвинила Россию в использовании газа в качестве инструмента шантажа и призвала компании не идти на новые требования. В Кремле с обвинениями ЕК не согласились. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия перешла на новую схему оплаты газа, поскольку у нее «украли значительную сумму резервов». Однако страна «остается надежным поставщиком энергоресурсов» и по-прежнему «привержена своим обязательствам по контрактам», добавил он.

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российский газ Антон Силуанов Бюджет
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