ФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 апреля
USD ЦБ: 73,69 (-0,88) Quote, 14:00
Курс евро на 30 апреля
EUR ЦБ: 80,05 (-0,73) Quote, 14:00
Кабмин временно освободил от платежей за аренду кинотеатры и стоматологии Бизнес, 15:30 Минздрав не увидел необходимости лечить бессимптомных больных COVID-19 Общество, 15:27 Правительство увеличило срок вахты до полугода из-за коронавируса Общество, 15:25 «Аэрофлот» разработал программу по возврату денег за билеты ваучерами Бизнес, 15:21 Патриарх запретил Кураеву служить в церкви из-за «оскорблений» в блоге Общество, 15:21 Роскомнадзор запросит «Юником24» по поводу утечки данных россиян Технологии и медиа, 15:13 Как Система быстрых платежей вытесняет идею создания крипторубля Крипто, 15:10 Как зарубежные банки обеспечивают себе устойчивость во время пандемии Pro, 15:09 Шум в городе: оглушит ли нас выход из самоизоляции? Зеленая экономика, 15:07  Минобороны предложило лишить армейских генералов каракулевых шапок Общество, 15:02 «Крылья Советов» выступили за увеличение премьер-лиги до 18 команд Спорт, 15:00 Посольство России ответило на обвинения в подготовке покушения в Чехии Политика, 14:57 Мишустин поручил подготовить план по восстановлению экономики Общество, 14:48 Власти Москвы предупредили о необходимости продления пропусков Общество, 14:44
Антикризисные меры ,  
0 

ФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи

Малый и средний бизнес получит субсидии в полном объеме, даже если сотрудники таких предприятий переведены на полставки. А индивидуальные предприниматели без сотрудников могут получить выплаты для себя, пояснили в ведомстве
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Безвозмездная финансовая помощь бизнесу в 12 130 руб. на каждого сотрудника будет перечислена вне зависимости от отработанного им времени. Деньги начнут поступать на счета с 18 мая. Порядок выдачи субсидий разъяснила заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук на вебинаре Торгово-промышленной палаты, РБК следил за трансляцией.

Организации малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели (ИП) из наиболее пострадавших отраслей экономики в мае и июне смогут получить безвозмездную финансовую помощь по 12 130 руб. (минимальный размер оплаты труда) на каждого сотрудника. Деньги можно потратить на свое усмотрение: на зарплаты, коммунальные или арендные платежи и пр.

Претенденты на субсидии должны соответствовать критериям:

  • состоять в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по состоянию на 1 марта;
  • указанный в ЕГРЮЛ основной код вида экономической деятельности (ОКВЭД) должен быть включен в определенный правительством перечень наиболее пострадавших отраслей (постановления № 434, 479, 540);
  • не находиться в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства;
  • не иметь недоимки по налогам и страховым взносам больше 3 тыс. руб. (без учета пени и штрафов) по состоянию на 1 марта;
  • не увольнять более 10% сотрудников — численность персонала в месяце, за который выдана субсидия, должно составлять не менее 90% от этого показателя в марте.

Субсидия рассчитывается просто: число штатных работников умножается на размер МРОТ (12 130 рублей), пояснила замглавы ФНС. Для ИП субсидия выплачивается на каждого наемного работника плюс самого предпринимателя. «Если у ИП нет наемных работников, он получит субсидию на себя в размере 12 130 руб. за каждый месяц», — уточнила замглавы ФНС.

Позитивная новость в том, что субсидия выплачивается в полном объеме, даже если сотрудник работал неполный день. «Неважно, сколько человек работал за месяц — даже если один день, субсидия будет выдана в полном объеме, если он штатный сотрудник», — подчеркнула Бондарчук. Это означает, что на каждого сотрудника, переведенного на полставки или ⅔ ставки из-за вынужденного простоя, предприятие все равно получит по 12 130 руб.

Forbes узнал об антикризисном пакете правительства в 1 трлн руб.
Экономика
Фото: Сандурская Софья / АГН «Москва»


Сохранение занятости на предприятии ФНС проконтролирует на основании данных Пенсионного фонда (ПФР). Каждый месяц предприятия должны сдавать в ПФР отчетность по форме СЗВ-М, где отражены данные об уволенных и новых сотрудниках. Отчетность за март должна быть сдана до 15 апреля, за апрель — до 15 мая. «Мы никаких корректировок в отчетность не вносим, для нас это — истина в последней инстанции», — подчеркнула замглавы ФНС.

Численность сотрудников всегда будет сравниваться с данными на март, подчеркнула Бондарчук. Из этого следует, что нельзя, например, в апреле уволить до 10% сотрудников и в мае — еще 10% и все равно получить субсидию.

Заявление о получении субсидии можно подать через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или почтой. «Если ИП зарегистрирован в одном регионе, а работает в другом, подать заявление нужно в налоговый орган по месту жительства», — пояснила Бондарчук. На выплаты за апрель заявления будут принимать с 1 мая до 1 июня; за май — с 1 июня до 1 июля.

Малый и средний бизнес в апреле резко сократил арендные платежи
Бизнес
Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Налоговые органы проверят, соответствует ли заявитель всем критериям, и уточнят в банке, действительно ли указанный в заявлении счет принадлежит данной организации или ИП. Субсидии можно получить за оба месяца, если весь период соблюдать все условия.

Выплаты начнутся после 18 мая. «Это связано именно со сроками предоставления отчетности о численности сотрудников за апрель в ПФР», — пояснила замглавы ФНС. Деньги должны поступить на счет через Федеральное казначейство не позднее трех рабочих дней после одобрения заявления. Субсидии никакими налогами не облагаются.

Автор: Ольга Агеева
Теги: господдержка бизнеса, зарплаты, рабочие места
Материалы по теме
Власти упростили условия предоставления грантов на выплату зарплат
Экономика
Гранты на выплату зарплат позволят сократить увольнения в 30% компаний
Экономика
Путин предложил выделить бизнесу деньги на выплату зарплат сотрудникам
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter