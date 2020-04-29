ФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи

Позитивная новость в том, что субсидия выплачивается в полном объеме, даже если сотрудник работал неполный день. «Неважно, сколько человек работал за месяц — даже если один день, субсидия будет выдана в полном объеме, если он штатный сотрудник», — подчеркнула Бондарчук. Это означает, что на каждого сотрудника, переведенного на полставки или ⅔ ставки из-за вынужденного простоя, предприятие все равно получит по 12 130 руб.

Сохранение занятости на предприятии ФНС проконтролирует на основании данных Пенсионного фонда (ПФР). Каждый месяц предприятия должны сдавать в ПФР отчетность по форме СЗВ-М, где отражены данные об уволенных и новых сотрудниках. Отчетность за март должна быть сдана до 15 апреля, за апрель — до 15 мая. «Мы никаких корректировок в отчетность не вносим, для нас это — истина в последней инстанции», — подчеркнула замглавы ФНС.

Численность сотрудников всегда будет сравниваться с данными на март, подчеркнула Бондарчук. Из этого следует, что нельзя, например, в апреле уволить до 10% сотрудников и в мае — еще 10% и все равно получить субсидию.

Заявление о получении субсидии можно подать через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или почтой. «Если ИП зарегистрирован в одном регионе, а работает в другом, подать заявление нужно в налоговый орган по месту жительства», — пояснила Бондарчук. На выплаты за апрель заявления будут принимать с 1 мая до 1 июня; за май — с 1 июня до 1 июля.

Налоговые органы проверят, соответствует ли заявитель всем критериям, и уточнят в банке, действительно ли указанный в заявлении счет принадлежит данной организации или ИП. Субсидии можно получить за оба месяца, если весь период соблюдать все условия.

Выплаты начнутся после 18 мая. «Это связано именно со сроками предоставления отчетности о численности сотрудников за апрель в ПФР», — пояснила замглавы ФНС. Деньги должны поступить на счет через Федеральное казначейство не позднее трех рабочих дней после одобрения заявления. Субсидии никакими налогами не облагаются.