ФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи
Безвозмездная финансовая помощь бизнесу в 12 130 руб. на каждого сотрудника будет перечислена вне зависимости от отработанного им времени. Деньги начнут поступать на счета с 18 мая. Порядок выдачи субсидий разъяснила заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук на вебинаре Торгово-промышленной палаты, РБК следил за трансляцией.
Организации малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели (ИП) из наиболее пострадавших отраслей экономики в мае и июне смогут получить безвозмездную финансовую помощь по 12 130 руб. (минимальный размер оплаты труда) на каждого сотрудника. Деньги можно потратить на свое усмотрение: на зарплаты, коммунальные или арендные платежи и пр.
Претенденты на субсидии должны соответствовать критериям:
- состоять в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по состоянию на 1 марта;
- указанный в ЕГРЮЛ основной код вида экономической деятельности (ОКВЭД) должен быть включен в определенный правительством перечень наиболее пострадавших отраслей (постановления № 434, 479, 540);
- не находиться в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства;
- не иметь недоимки по налогам и страховым взносам больше 3 тыс. руб. (без учета пени и штрафов) по состоянию на 1 марта;
- не увольнять более 10% сотрудников — численность персонала в месяце, за который выдана субсидия, должно составлять не менее 90% от этого показателя в марте.
Субсидия рассчитывается просто: число штатных работников умножается на размер МРОТ (12 130 рублей), пояснила замглавы ФНС. Для ИП субсидия выплачивается на каждого наемного работника плюс самого предпринимателя. «Если у ИП нет наемных работников, он получит субсидию на себя в размере 12 130 руб. за каждый месяц», — уточнила замглавы ФНС.