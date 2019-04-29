ЦБ зафиксировал в марте исторический минимум безработицы

Уровень безработицы в России в марте снизился до 4,5% с поправкой на сезонность, оценили экономисты Центробанка. Это минимальное значение за всю историю наблюдений — в России все меньше граждан трудоспособного возраста

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Уровень безработицы, очищенный от сезонного фактора, в марте снизился до минимума за всю историю наблюдений и составил 4,5%, говорится в обзоре департамента денежно-кредитной политики Банка России (.pdf).

Сокращение безработицы объясняется прежде всего сочетанием двух факторов: снижением объема трудовых ресурсов под воздействием демографических тенденций и одновременным увеличением спроса на рабочую силу, отметили в ЦБ. По данным Росстата без поправки на сезонность, в марте уровень безработицы снизился до 4,7% против 4,9 в феврале и январе (.pdf).

Безработица в России почти всегда была низкой, и это объясняется спецификой местного рынка труда. В стране крайне низкие пособия по безработице, которые не позволяют людям рассчитывать на длительный поиск работы, а неформальный сектор абсорбирует избыточную рабочую силу, отмечает директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон. «В России безработица просто обменена на низкую оплату труда, то есть высокую долю людей, которые имеют низкую зарплату», — пояснил РБК экономист. Эти факторы усугубляются демографической ситуацией: население в возрасте экономической активности сокращается.

Сейчас численность рабочей силы в России не растет — в 2019 году она останется на уровне прошлого года (75,8 млн человек), говорилось в прогнозе Минэкономразвития. Она увеличится в 2020 году до 75,9 млн, а к 2024 году составит 76,3 млн человек, ожидает министерство.