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Бизнес ,  
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Глава Газпромбанка назвал покупателей более 6% акций «Газпрома»
По словам главы Газпромбанка, 6,6% акций «Газпрома» купили российские инвесторы, в числе которых были пенсионные фонды, сам банк приобрел небольшую долю
Газпром GAZP ₽254,87 -0,05% Купить
Андрей Акимов (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Квазиказначейский пакет акций «Газпрома» объемом 6,6% приобрел консорциум инвесторов, заявил глава Газпромбанка Андрей Акимов, передает «Интерфакс».

По его словам, в основном среди покупателей были российские инвесторы, в том числе пенсионные фонды. Сам Газпромбанк приобрел небольшую долю монополии, рассказал Акимов ТАСС.

6,6% акций «Газпрома» были проданы пакетами по 3,59 и 2,93% общей стоимостью 327 млрд руб. в июле и ноябре. Продавцом была дочерняя структура монополии — «Газпром газораспределение», а организатором — Газпромбанк. Покупателей «Газпром» не раскрыл.

Оба пакета продали без премаркетинга, что указывает на предварительные договоренности с якорным инвестором, говорил РБК гендиректор УК «Спутник — Управление активами» Александр Лосев.

Половина акций «Газпрома» оказалась в свободном обращении
Бизнес

После ноябрьской сделки «Газпром» сообщил, что в свободном обращении находятся 49,61% акций монополии. Государству принадлежит 50,23% «Газпрома».

В декабре «Газпром» пообещал в течение трех лет увеличить размер дивидендов до 50% от скорректированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). По итогам 2019 года акционерам планируют выплатить не менее 30% прибыли, по итогам 2020 года — не менее 40%, по итогам 2021-го и после — не менее 50%.

Автор: Константин Нагаев
Теги: акции, «Газпром»
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