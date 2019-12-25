Глава Газпромбанка назвал покупателей более 6% акций «Газпрома»

По словам главы Газпромбанка, 6,6% акций «Газпрома» купили российские инвесторы, в числе которых были пенсионные фонды, сам банк приобрел небольшую долю

Андрей Акимов (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Квазиказначейский пакет акций «Газпрома» объемом 6,6% приобрел консорциум инвесторов, заявил глава Газпромбанка Андрей Акимов, передает «Интерфакс».

По его словам, в основном среди покупателей были российские инвесторы, в том числе пенсионные фонды. Сам Газпромбанк приобрел небольшую долю монополии, рассказал Акимов ТАСС.

6,6% акций «Газпрома» были проданы пакетами по 3,59 и 2,93% общей стоимостью 327 млрд руб. в июле и ноябре. Продавцом была дочерняя структура монополии — «Газпром газораспределение», а организатором — Газпромбанк. Покупателей «Газпром» не раскрыл.

Оба пакета продали без премаркетинга, что указывает на предварительные договоренности с якорным инвестором, говорил РБК гендиректор УК «Спутник — Управление активами» Александр Лосев.