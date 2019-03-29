Правительство обсудит нацпроекты с регионами в «кремлевском формате»

Дмитрий Медведев и члены правительства примут участие в закрытых семинарах для властей регионов, на которых расскажут о системе управления нацпроектами. Такой формат обсуждений регулярно использует Кремль

Дмитрий Медведев (в центре) во время заседания правительства РФ (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Правительство проведет закрытые семинары для губернаторов и вице-губернаторов российских регионов, на которых расскажет им о системе управления нацпроектами. Об этом РБК рассказали четыре федеральных и два региональных чиновника.

Семинары пройдут на фоне споров правительства, которое не всегда довольно освоением средств на нацпроекты и их реализацией со стороны регионов, и властей субъектов, столкнувшихся с новой системой экономических KPI (ключевых показателей эффективности) и частично с ними не согласных. Формат подобных семинаров неоднократно опробован Кремлем: администрация президента проводит для региональных чиновников встречи по внутриполитическим вопросам.

Мероприятия должны состояться 4–6 апреля в корпоративном университете Сбербанка (там же семинары для регионов традиционно проводит и Кремль). Они пройдут в закрытом режиме, на них будут присутствовать представители российских регионов. В одном из совещаний примет участие и премьер-министр Дмитрий Медведев, говорят два собеседника РБК.

Пресс-служба правительства подтвердила РБК факт проведения выездного совещания 4–6 апреля, оно будет носить название «Национальные проекты — этап «реализация».

«Совещание проводится в рамках координации работы по каждому этапу реализации целей национальных проектов. В мероприятии примут участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, институтов развития, эксперты», — отметило правительство.