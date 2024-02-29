В России подведут газовые сети к границам дачных участков

Владимир Путин заявил, что программа социальной газификации будет распространена на дома в садоводческих товариществах. Президент также сообщил, что для газификации ряда регионов будет использоваться СПГ

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Программа социальной газификации в России распространится на дома на дачных участках. Об этом во время послания Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин. РБК ведет прямую трансляцию.

«В границах многих населенных пунктов, куда уже проведен сетевой газ, расположены садоводческие товарищества. Люди годами, порой из поколения в поколение, обихаживают свои земельные участки, а сейчас строят там дома, в которых можно жить круглый год. Но подключиться к сетям не могут, потому что садовые товарищества не попадают в программу социальной газификации», — подчеркнул Путин.

По словам президента, в рамках программы социальной газификации сети будут подведены к границам дачных участков. Речь идет о домах, которые находятся в садоводческих товариществах, уточнил Путин. Он отметил, что благодаря программе социальной газификации газ был подведен бесплатно к границам 1,1 млн участков и прием заявок продолжается.

Ранее условия программы газификации предусматривали прокладку сетей газораспределения только до границ территории СНТ, а уже внутри товариществ их участники должны были сами проводить сети распределения до своих участков. В 2021 году Путин подписал закон о бесплатном подведении газоотвода к границам жилого земельного участка. Программа финансируется за счет инвестиций от газораспределительной организации, а также через механизмы льготных кредитов и займов операторам.

Летом 2021 года Путин говорил, что бесплатная газификация садовых товариществ начнется после подключения к газу населенных пунктов России. Тогда он отметил, что садоводческие товарищества тоже должны быть бесплатно подключены к газу в период до 2024–2025 годов в 77 субъектах России, где существует централизованное газоснабжение.

В послании президент также сообщил, что для газификации Камчатского края и ряда других регионов страны будет применяться сжиженный природный газ (СПГ). «С помощью СПГ газифицируем Камчатский край и некоторые другие районы», — сказал Путин. По его словам, в планах по газификации — «обеспечить этим экологичным топливом города и районы Якутии, Бурятии, Хабаровского, Приморского, Забайкальского краев, Мурманской и Амурской областей, Еврейской автономной области, Карелии» и, в частности, «такого крупного города, как Красноярск».

В декабре 2023 года глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что на программу газификации и догазификации регионов России в 2024 году «Газпром» направит 270 млрд руб. и к 2030 году выполнит задачу по полному обеспечению жителей страны газом. По его подсчетам, уровень газификации по России на 1 января 2024 года составил 89%.

В октябре 2022 года глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон заявил, что компания готова инвестировать около 40 млрд руб. в строительство регазификационного терминала на Камчатке, газовозов-челноков для него и береговые сооружения. В августе власти поручили «Газпрому» заключить в первом квартале 2024 года договор о поставках СПГ в Камчатский край (с проекта «Салахин-2») до начала 2025 года. НОВАТЭК тогда сообщал, что компания создает морскую часть инфраструктуры для потребителей Камчатского края за свой счет.