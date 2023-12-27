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Миллер назвал сроки полной газификации России

Глава «Газпрома» Миллер: Россию полностью газифицируют к 2030 году
«Газпром» GAZP ₽161,01 -0,05% Купить
Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

В 2024 году «Газпром» направит 270 млрд руб. на программу газификации и догазификации регионов России, а к 2030 году выполнит задачу по полному обеспечению жителей страны газом, сообщил глава госкорпорации Алексей Миллер в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

«Мы выделили рекордную сумму на эти цели — 270,3 млрд руб. Это на 33,5 млрд руб. больше, чем в этом году. <...> Ваша задача, которая поставлена, по достижению стопроцентной газификации в Российской Федерации к 2030 году будет абсолютно точно выполнена», — сказал Миллер.

Глава «Газпрома» отметил, что уровень газификации по стране на 1 января 2024 года составит 89%.

Миллер сообщил о продолжении поставок российского газа в Европу
Политика
Алексей Миллер

Процессом занимается ООО «Газпром газификация». Согласно программе на 2021–2025 годы, в 72 регионах должны построить более 24 тыс. км новых газопроводов, что позволит обеспечить газом более 538 тыс. домовладений и квартир.

В 2021 году Путин подписал закон о бесплатном подведении газоотвода к границам жилого земельного участка. Программу финансируют за счет инвестиций от газораспределительной организации, а также через механизмы льготных кредитов и займов операторам.

В сентябре 2021 года Миллер пообещал стопроцентную газификацию в 35 регионах России. Тогда он подчеркнул, что задача по полной газификации страны также будет достигнута к 2030 году.

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