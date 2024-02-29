Мутко оценил траекторию цен на жилье в условиях высоких ставок

В условиях высоких ставок ипотека на первичном рынке станет популярнее, за счет чего удастся выровнять дисбаланс спроса и предложения, прогнозирует Мутко. Он назвал «не совсем нормальным» перекос в пользу программ с господдержкой

Виталий Мутко (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

До конца полугодия произойдет перетекание спроса со вторичного рынка недвижимости на первичный, это остановит цены на вторичном, а на первичном рост цен будет заторможен увеличением предложения с умеренным снижением спроса. Такой прогноз дал гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко в интервью телеканалу РБК.

Он заявил о «явном дисбалансе», существовавшем на рынке в конце 2023 года, когда спрос существенно опережал предложение.

«Вот сейчас этот дисбаланс будет уходить, на вторичном рынке цены или остановятся, или будут снижаться. В основном переток пойдет на первичный рынок. Здесь до 1 июля будут действовать все меры поддержки, включая льготную программу. Сейчас президент объявил, что семейная ипотека будет продлена, дальневосточная будет продлена. Надеюсь, что до конца года будет работать IT-ипотека», — сказал Мутко.

Сейчас разница между стоимостью квартир в новостройках и на вторичном рынке составляет около 44% в пользу первичного рынка, следует из оценки Центробанка. По данным «Дом.РФ», на 26 февраля средняя ставка по рыночной ипотеке в топ-20 банках составляла 16,72% для первичного рынка и 16,94% для вторичного. По основным видам кредитов с господдержкой средняя ставка варьируется от 6% до 8%.

Спрос на рынке недвижимости будет снижаться и перетекать на первичный рынок в поддерживаемые государством программы, продолжил Мутко. Он указал, что такая динамика наблюдалась в конце 2023-го и начале 2024 года.

«Конечно, [для рынка] это не очень хорошо. Потому что в целом рынок должен быть, он же рыночный, он должен развиваться не только за счет государственной поддержки и программ государственной поддержки. Растут доходы граждан, и, естественно, конечно, когда ключевая ставка высокая, то в принципе рыночную ипотеку взять проблематично, это большой процент», — признал Мутко.

Из полученных в конце года результатов следовало, что в количественном выражении 45% от всех ипотечных договоров приходились на программы с господдержкой, в деньгах — 60%. На первичном рынке этот показатель достиг 83%, больше 89% — госпрограммы, рассказал глава «Дом.РФ», отметив, что это «не совсем нормально».

«Потому что все-таки должен быть спрос и за счет рыночных программ, собственных денег должны граждане покупать. Поэтому сейчас некое будет охлаждение», — объяснил Мутко.

В России с января вступили в силу более жесткие правила льготной ипотеки. Максимальный размер кредита, доступный по госпрограмме, снизили до 8%, в столичных регионах — Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — с 12 млн до 6 млн руб.

Вместе с тем увеличились требования по минимальному первоначальному взносу — с 20 до 30%, что уже привело к падению потока заявок на льготную ипотеку с самым дорогим жильем — в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

Ужесточились условия льготных программ не только для потенциальных покупателей, но и для банков — надбавка, по которой для кредиторов рассчитывается возмещение за выдачу льготных кредитов из бюджета, сократилась. Из-за этого некоторые крупные финансовые организации стали выдавать льготную ипотеку только покупателем жилья у застройщиков — партнеров банка, чтобы получать комиссионные от девелоперов.

Участники рынка прогнозируют спад в ипотеке даже при условии комиссий. В первом полугодии выдачи кредитов на жилье могут сократиться на 30-40% в годовом выражении.