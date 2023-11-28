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В Минэкономики придумали, как помешать манипуляциям в сделках по бартеру

В Минэкономразвития разработали навигатор по заключению бартерных сделок
Серьезной помехой для проведения бартерных сделок является необходимость объективного подтверждения равноценности обмениваемых товаров. Помочь в этом должен разработанный Минэкономразвития навигатор
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Трудности с проведением международных расчетов, возникающие в условиях введения против России санкций, вновь сделали востребованным такой инструмент, как бартерные сделки. Однако для проведения таких сделок есть серьезное препятствие — сложно подтверждать равноценность обмениваемых товаров. Помочь с решением проблемы должен разработанный Минэкономразвития совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) навигатор по заключению бартерных сделок, о создании которого заявила на конференции «ВЭД с БРИКС: особенности и перспективы роста» директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности ведомства Лилия Щур-Труханович.

«Товары, которые являются предметом бартерной сделки, нужно доказать, что они равноценны. Для того чтобы не возникало рисков манипуляций в этой части, нужен кто-то, кто будет удостоверять, что да, товары действительно равноценны. Мы сделали вместе с РЭЦ навигатор, который по шагам рассказывает, как в текущих условиях заключать бартерные сделки. Мы сейчас этот навигатор сделаем публичным, его дообсудим с коллегами из Федеральной таможенной службы для того, чтобы согласовать эти действия для того, чтобы наши импортеры и экспортеры могли пользоваться этим инструментом», — рассказала глава департамента.

По ее словам, сейчас решается вопрос о том, какой именно орган должен составлять «справочник цен», подтверждающий равноценность ставших предметом сделки товаров.

Щур-Труханович добавила также, что с помощью навигатора можно будет заключать не только закрытые, но и открытые бартерные сделки, в рамках которых можно будет «комбинировать товары в корзину, чтобы она удовлетворяла все стороны контракта».

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В октябре 2023 года начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы (ФТС) Сергей Шкляев говорил о недостаточно полном использовании в международных расчетах бартерных сделок.

«Можно пользоваться этим видом внешнеэкономических сделок и осуществлять взаимное исполнение обязательств по контрактам. Может быть, не в полной мере этот вид сделок пользуется [популярностью]», — заявил Шкляев на сессии «Трансграничные финансовые операции для участников ВЭД: Особенности и перспективы» Международного таможенного форума.

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О том, что бизнес стал чаще использовать бартерные сделки во внешней торговле, ранее писали «Ведомости» со ссылкой на представителей Минпромторга и ФТС. «Впрочем, количество таких операций, по крайней мере тех, которые таможенные органы ставят на учет, незначительно в сравнении с общим числом экспортно-импортных контрактов», — отмечалось в статье издания.

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Теги
Евгений Калюков Евгений Калюков, Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
Минэкономразвития бартер
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