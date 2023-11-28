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Рубини предупредил о продолжении «кровавой бани» на рынках

Экономист Рубини: «кровавая баня» на рынках продолжится
Инвесторы весь 2023 год выдавали желаемое за действительное, предсказывая снижение ключевых ставок, заявил Рубини. По его мнению, ситуация на рынке бы не изменилась, если бы не ажиотаж вокруг искусственного интеллекта
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images

Ситуация на рынке ценных бумаг не улучшилась после «лопнувшего пузыря» в прошлом году, инвесторы и держатели акций во всем мире могут потерять до десятков триллионов долларов за следующие десять лет. Об этом заявил экономист Нуриэль Рубини в статье для Project Syndicate.

«Эта кровавая баня, вероятно, продолжится. <...> Еврозона и Великобритания уже находятся в стадии стагфляционной рецессии, а Китай погряз в структурном спаде. Хотя США и избежали рецессии, она все же может оказаться в краткосрочной и поверхностной рецессии», — считает экономист.

Акции американских и международных компаний росли летом 2023 года, признал Рубини, но указал, что по большей части это произошло благодаря небольшой группе технологических компаний, сыгравших на надеждах и ажиотаже, связанных с искусственным интеллектом, а если убрать их из расчетов, рынки остались бы без изменений. Более того, инвесторы на протяжении всего 2023 года выдавали желаемое за действительное, предрекая снижения Центробанками ключевых ставок, но этого не произошло.

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В мире ухудшается «геополитическая депрессия» из-за конфликтов и напряжения в разных частях света, продолжил Рубини, указав на ситуацию на Украине, Ближнем Востоке, Тайване и Корейском полуострове. Наиболее опасным он назвал возможное военное столкновение Китая с США, однако без перерастания их противоречий в горячую войну неизбежна фрагментация мировой экономики, «балканизация» глобальных цепочек поставок, и больше ограничений на трансграничные потоки товаров, услуг, капитала, людей, данных и знаний.

«Неолиберальная свободная торговля закончилась; промышленная политика, «отечественная экономика», субсидии и безопасная торговля набрали силу, поскольку мир все больше делится на две экономические, монетарные, финансовые, валютные, торговые, инвестиционные и технологические сферы», — резюмировал экономист.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Нуриэль Рубини стагфляция Инвестиции
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