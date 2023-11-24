Всемирный банк сообщил о «потерянном десятилетии» в экономике Ирана

Благосостояние иранцев росло до введения международных санкций, но за последние десять лет доля живущих за чертой бедности резко выросла. Аналитики указали, что без ограничений экономика росла бы значительно быстрее

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В Иране за последние десять лет около 9,5 млн человек стали нищими из-за сочетания международных санкций, неэффективной экономической политики и нестабильных нефтяных цен, сообщил Всемирный банк, пишет Bloomberg.

В течение десятилетий до введения санкций американским президентом Бараком Обамой, уровень бедности в Иране снижался. Однако ограничительные меры против республики привели к «пагубному воздействию» на иранцев и экономику страны, что привело к «потерянному десятилетию экономического роста». С 2011 по 2020 годы число живущих за чертой бедности выросло с 20% до 28,1%. Динамика количества бедных «в целом соответствовала циклам санкций, введенных, смягченных и вновь введенных».

ВВП Ирана на душу населения сокращался на 0,6% ежегодно в течение десятилетия после первых введенных санкций. При этом, полагают аналитики банка, рост экономики республики, если бы санкции не были введены, превышал фактический уровень на 19 процентных пунктов.

В середине ноября Госдепартамент США анонсировал новые санкции против иранского нефтегазового сектора на фоне войны Израиля с ХАМАС. В ведомстве уточнили, что экспорт нефти из Ирана составляет более 1 млн барр. ежедневно, а после вступления ограничений в силу, эти «цифры снизятся». Иран поддерживает палестинскую группировку ХАМАС, ливанскую группировку «Хезболла» и другие группы боевиков на Ближнем Востоке.

Власти Ирана достигли существенных успехов в обходе западных санкций. Как выяснила The Wall Street Journal, в республике разработали тайную банковскую и финансовую систему, которая позволяет Тегерану проводить торговые сделки стоимостью в десятки миллиардов долларов в год.

Москва подвергала критике ограничительные меры против Тегерана. «В наших отношениях с Ираном, с другими близкими партнерами будем добиваться осуждения этого неприемлемого явления в международных дискуссиях. Также будем выстраивать практические шаги, которые позволят обходить эти незаконные действия», — говорил глава МИДа Сергей Лавров.