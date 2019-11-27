Орешкин заявил о страхе бизнеса наращивать прибыль

Сейчас, по словам министра, предприниматели боятся увеличивать производительность труда и прибыль из-за повышенного внимания контролирующих органов и просьб региональных властей

Максим Орешкин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В России надо сформировать уважительное отношение к высоким прибылям бизнеса, тогда предприниматели не будут бояться визитов контролеров и силовиков и будут повышать производительность труда. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин на Международном форуме производительности, передал корреспондент РБК.

Министр рассказал о случае на предприятии в одном из регионов России. Туда приехали специалисты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда, указали акционеру и коллективу на сегменты производства, где есть неэффективность, излишние запасы, и предложили шаги по сокращению производственных процессов и повышению эффективности, что в результате даст хороший прирост прибыли. Акционер ответил отказом.

По словам Орешкина, акционер аргументировал это тем, что в случае роста прибыли на предприятие сначала «придут контролеры», потом региональные власти с требованием профинансировать тот или иной проект, а в худшем случае — правоохранительные органы.