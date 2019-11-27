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Экономика ,  
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Орешкин заявил о страхе бизнеса наращивать прибыль
Сейчас, по словам министра, предприниматели боятся увеличивать производительность труда и прибыль из-за повышенного внимания контролирующих органов и просьб региональных властей
Максим Орешкин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В России надо сформировать уважительное отношение к высоким прибылям бизнеса, тогда предприниматели не будут бояться визитов контролеров и силовиков и будут повышать производительность труда. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин на Международном форуме производительности, передал корреспондент РБК.

Экономика
Ответы Максима Орешкина на вопросы читателей РБК. Главное

Министр рассказал о случае на предприятии в одном из регионов России. Туда приехали специалисты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда, указали акционеру и коллективу на сегменты производства, где есть неэффективность, излишние запасы, и предложили шаги по сокращению производственных процессов и повышению эффективности, что в результате даст хороший прирост прибыли. Акционер ответил отказом.

По словам Орешкина, акционер аргументировал это тем, что в случае роста прибыли на предприятие сначала «придут контролеры», потом региональные власти с требованием профинансировать тот или иной проект, а в худшем случае — правоохранительные органы.

Экономика
Интервью Максима Орешкина РБК. Полная версия

Орешкин отметил, что мотивация предприятий для повышения производительности — это в том числе вопрос отношения к бизнесу и прибыли.

«Нам в стране нужно воспитать понимание, что прибыль, которая есть у предпринимателей, у предприятий, — это большим трудом заработанное, не то, что дано свыше, само пришло. Это большой труд коллектива, большой труд менеджеров. Поэтому к этой прибыли нужно относиться с уважением», — подчеркнул министр.

Он выразил уверенность в том, что, когда уважение к прибыли в экономике будет появляться, сами предприятия будут больше стремиться к прибыли и будут искать возможности, как ее нарастить.

Слишком страшная картина

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов счел излишне пессимистичным рассказ Орешкина и отметил, что «не все так печально».

«Вы такую картину нарисовали, что после повышения производительности труда сразу придут правоохранители, налоговики. Это исключительные случаи. Может быть, они и есть, но повышение производительности труда, повышение прибыли никак не связано с дополнительными налоговыми проверками», — заявил он.

Силуанов подчеркнул, что рост прибыли не является критерием для налоговых контролеров, чтобы выходить на предприятия с проверкой. Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» предусматривает ежегодный прирост производительности на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики на 5% в год.

Автор: Анна Гальчева
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