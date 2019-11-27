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СМИ узнали об одобрении проектов для реформы надзора за бизнесом
В разработанном документе ужесточаются требования к проведению проверок. Однако из новых правил есть несколько десятков исключений
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Правительственная комиссия одобрила законопроекты, которые определяют правила установки требований к бизнесу и проверку их выполнений, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников.

Подготовка документов продолжалась около года. В них речь идет в том числе о том, что нормативные акты в адрес бизнеса должны обновляться каждые пять лет, а результаты проверок можно будет обжаловать в досудебном порядке.

Хотя в законопроекте предлагается ввести новые виды контроля — контрольную закупку, выездные обследования, рейд, основной акцент будет сделан на профилактических мерах. Также изменится оценка контролеров: судить по их работе будут по количеству устраненных рисков, а не проведенных проверок и выявленных нарушений. За безосновательные проверки инспекторов будут наказывать.

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При этом, однако, существует несколько десятков видов контроля, которые не подпадают под новые правила, пишет газета. Например, исключением является контроль ФАС за госзакупками, иностранными инвестициями и гособоронзаказом. Не будут распространяться новые правила также на валютное законодательство, налоговое, таможенное, на контроль за экспортом. Некоторые из исключений (например, контроль силовых ведомств в воинских частях и учреждениях исправительной систем) интересы бизнеса не затрагивают.

Собеседники «Ведомостей» при этом допускают, что при рассмотрении законопроекта в Госдуме список исключений может измениться.

Опрошенные газетой эксперты указывают, что интересы бизнеса при подготовке документов были учтены, однако вопрос состоит в том, как предложенные правила будут применяться на практике. Главное, чтобы система профилактических мер действительно работала, а все проверки согласовывались с прокуратурой, отметил вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин.

Автор: Артем Филипенок
Теги: контроль
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